AOb roept landelijke onderwijsstaking uit op 15 maart

De Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft een landelijke staking aangekondigd voor leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs. Deze zal plaatsvinden op 15 maart. Vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek heeft zich bij de actie aangesloten, ook groepen als PO in Actie en WO in Actie steunen de staking. Vakbond CNV Onderwijs doet niet mee.

Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerlingprestaties en de lerarentekorten” tegen te gaan. Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro nodig, voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen.

Het is onduidelijk hoeveel leraren daadwerkelijk zullen gaan staken op 15 maart. “Dat is aan de schoolbesturen zelf”, zegt een woordvoerder van de PO-raad, de organisatie van schoolbesturen in het basisonderwijs, tegen De Volkskrant. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) vindt dat studenten niet de dupe mogen worden van stakingen.

Lees ook: Gezocht: meester/juf (1.000 euro)

CNV doet niet mee

CNV Onderwijs, met vijftigduizend leden de een-na-grootste onderwijsbond, doet helemaal niet mee. Voorzitter Loek Schueler noemt staken in de Volkskrant “een ultiem middel” en vindt dat eerst onderhandelingen afgerond moeten worden.

De staking is onderdeel van een week actievoeren voor meer investeringen in het onderwijs, schrijft de AOb. De week wordt afgesloten met een protest op het Malieveld in Den Haag. Het ministerie van Onderwijs heeft nog niet gereageerd op het plan van de AOb. Na eerdere acties stelde een woordvoerder dat de minister al langer bezig is met “een grote integrale aanpak” van de problemen in het onderwijs.

Volgens een raming van het ministerie zal het lerarentekort in 2022 opgelopen zijn tot 4.100 voltijdbanen, in 2027 tot 11.000. De werkdruk in het onderwijs zou onder meer te hoog zijn. Ook ervaren de leraren hun werk als emotioneel belastend en liggen de lonen laag.