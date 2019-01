Acht gewonden bij grote brand Rotterdam-West

Bij een grote brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn dinsdagnacht zeker acht mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht en worden behandeld. Zeven van hen hebben rook geïnhaleerd, de achtste raakte gewond toen hij uit een raam sprong om aan het vuur te ontsnappen, meldt persbureau ANP. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is.

De brand vond aan het begin van de nacht plaats op de derde etage van het complex aan de Watergeusstraat in Rotterdam-West. In totaal moesten zeven woningen ontruimd worden, twee daarvan zijn onbewoonbaar verklaard. Het vuur is inmiddels weer onder controle, meldt de politie op Twitter. Het is vooralsnog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

Op beelden op sociale media is te zien dat de hulpdiensten in groten getale uittrokken. Er zouden onder meer zes ambulances ingezet zijn. Ook ligt er een matras op de stoep, volgens het AD gebruikte de man die uit het raam sprong deze om zijn val te breken.