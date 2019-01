‘Voorlopig geen einde’ aan sneeuwproblemen Oostenrijk

De overlast die veroorzaakt wordt door hevige sneeuwval in Oostenrijk zal toenemen. Het Oostenrijkse meteorologisch instituut heeft dinsdag voor de tweede keer in vier dagen tijd code rood afgekondigd. “Voorlopig is er geen einde van de huidige weersituatie in zicht.”

De afgelopen dagen sneeuwde het heftig in het Alpengebied in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Voor grote delen van Oostenrijk is tot vrijdagochtend code rood afgekondigd. Eerder deze week kwamen vijf mensen om het leven door lawines. Hulpdiensten hebben twee wandelaars, die sinds dit weekend vermist zijn, nog steeds niet gevonden. Door het extreme weer en het lawinegevaar kan de zoekactie woensdag op zijn vroegst worden hervat.

De sneeuw blokkeerde diverse wegen in Oostenrijk.

Foto Helmut Fohringer/APA In Ramsau am Dachstein ligt nu bijna drie meter sneeuw.

Foto Helmut Fohringer/APA Een 78-jarige man uit Turrach raakte zwaar gewond toen hij sneeuw van zijn dak wilde verwijderen (niet de man op de foto).

Foto Leonhard Foeger/Reuters

“Van dinsdag tot en met donderdag wordt aan de noordzijde van de Alpen 20 tot 60 centimeter verse sneeuw verwacht. Op de bergen meer dan 100 centimeter”, schrijft de Oostenrijkse meteoroloog Alexander Ohms op de site van het Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Op sommige plaatsen ligt ondertussen ruim twee meter sneeuw. Vooral in de gebieden rond Tirol, Salzburg en Graz is veel sneeuwval voorspeld. Daar zal het ook sterk, “soms stormachtig waaien”. Tientallen ingesneeuwde alpinisten worden met helikopters, die vanwege het slechte weer slechts beperkt inzetbaar zijn, geëvacueerd vanaf hoogvlaktes in de Alpen.

Foto Leonhard Foeger/Reuters

De overheid heeft diverse wegen versperd en ook dat zal erger worden, voorspelt het meteorologisch instituut. Bomen zullen door de combinatie van de sneeuwval en sterke wind bezwijken en zo spoor- en autowegen lam leggen. De bomen raken ook elektriciteitsleidingen waardoor huishoudens zonder stroom zitten.

De regering van Oostenrijk adviseert burgers om een voedselvoorraad aan te houden en de belasting van de daken goed in de gaten te houden, schrijven lokale media. Die kunnen overbelast raken en bezwijken onder de sneeuw. Scholen bleven dinsdag voor de tweede dag dicht.

Deze mate van sneeuwval is ongebruikelijk, schrijft het Oostenrijkse meteorologisch instituut. Op sommige plekken viel afgelopen week evenveel sneeuw als normaal in een maand valt.