Vliegtuigbouwer Boeing heeft recordjaar

Vliegtuigbouwer Boeing heeft vorig jaar meer vliegtuigen dan ooit geproduceerd. De Amerikaanse fabrikant leverde in 2018 in totaal 806 vliegtuigen af aan de commerciële luchtvaart. Dat blijkt uit cijfers die dinsdag zijn gepubliceerd. In 2017 kwamen er 763 vliegtuigen uit de fabriek.

Er werden in 2018 tegelijkertijd 893 vliegtuigen besteld, waardoor Boeing er nog 5.900 te bouwen heeft. Dat betekent dat het bedrijf in ieder geval de komende zeven jaar nog aan het bouwen is. Met die orders uit 2018 was een bedrag van omgerekend meer dan 125 miljard euro gemoeid. Vooral de kleinere types 737 en Dreamliner vonden gretig aftrek. Daarvan werden er respectievelijk 580 en 145 geproduceerd.

Verdubbeling

Boeing spreekt de verwachting uit dat de groei de komende jaren alleen maar doorzet, en voorziet een verdubbeling van het aantal Boeings in het luchtruim de komende twintig jaar.

De Europese concurrent Airbus publiceert zijn cijfers later deze week. Het is naar eigen verwachting op ongeveer 800 vliegtuigen geëindigd. Nét genoeg om aan de eigen doelstelling te voldoen. Airbus had voor 2018 ingezet op 820 leveringen, maar moest die ambitie halverwege het jaar al bijstellen in verband met problemen bij motorleverancier Rolls-Royce.