UWV: Ryanair mag personeel in Nederland niet ontslaan

Luchtvaartmaatschappij Ryanair mag zijn in Nederland gevestigde personeel voorlopig niet ontslaan. Dat heeft uitkeringsinstantie UWV dinsdag laten weten aan FNV en pilotenvakbond VNV. De bonden hadden bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen ontslagen.

Een UWV-woordvoerder zegt dat Ryanair “niet aan alle vereisten heeft voldaan” voor het collectieve ontslag. Wat de luchtvaartmaatschappij precies heeft nagelaten, wil de instantie niet zeggen. Volgens FNV en VNV heeft UWV het besluit genomen omdat Ryanair niet met de bonden heeft overlegd. Een zegsman van de Ierse luchtvaartmaatschappij wenst niet te reageren.

Het gaat in totaal om zestien piloten en vijftien man cabinepersoneel die werkzaam zijn op Eindhoven Airport. Ryanair moet nu zijn ontslagdossier voor UWV in orde gaan maken. Voorlopig worden de werknemers gewoon doorbetaald.

Slepend conflict

Ryanair is sinds afgelopen zomer in een slepend conflict verwikkeld met zijn in Nederland gevestigde piloten en cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij besloot in oktober zijn basis in Eindhoven te sluiten. Deze stap volgde na een periode van stakingen voor betere arbeidsvoorwaarden. De werknemers zouden gedwongen naar andere landen overplaatst worden.

Ryanair voerde “bedrijfseconomische redenen” aan voor de voorgenomen sluiting. Een rechter oordeelde begin november dat het bedrijf zijn personeel lijkt te willen straffen. Ondanks de uitspraak van de rechter zette Ryanair zijn plannen door. Werknemers die zich tegen de overplaatsing zouden verzetten, zouden worden “uitgefaseerd”. Het voorgenomen collectieve ontslag lijkt hierin de laatste stap.