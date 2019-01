Uitgevallen veerboten en opzwiepend water

Rieuwert Pol, medewerker veerdienst

„Hij heeft er een uur uitgelegen”, zegt Rieuwert Pol (55), hoofd operationele dienst bij Teso, het bedrijf dat de boten tussen Den Helder en Texel regelt. „Door het hoge water viel er in beide richtingen een veer uit. De boot lag te hoog voor de brug, dus mensen konden er niet in.” Toen ze eenmaal weer konden varen was er een vertraging, maar die is in inmiddels ingelopen. De laatste keer dat een boot uitviel was maart vorig jaar.

Lisa Dijkstra, bedrijfsleider restaurant

Inmiddels is het weg, maar dinsdagochtend bedekte het water door het springtij en de wind de hele kade van de haven in Den Oever. Restaurant Basalt moest daarom dicht blijven. „Onze ingang zit aan de kade. Meestal staat bij hoog water de kade maar half onder”, vertelt Lisa Dijkstra (26), bedrijfsleider van het restaurant. „Dan kunnen mensen nog naar binnen via de zij-ingang. Maar nu kon dat dus niet.” Het water is gelukkig nog nooit het restaurant binnen gekomen.

Jo van der Molen, postbode

„Het is net op het randje”, zegt postbode Jo van der Molen (65), vanaf zijn scooter. De harde wind maakt zijn werk moeilijker. „Je moet wel alert blijven.” Hij denkt dat hij achterloopt, maar hij werkt niet met een klok. Als alle brieven bezorgd zijn, is hij klaar. „De snelheid van de scooter zakt, dus ik ga vast langzamer. Maar straks heb ik de wind in de rug en dan ga ik vast twee keer zo hard. De collega’s op de fiets hebben het moeilijker, denk ik.”

Aechje en Jan Hulder, bezoekers

Op een uitkijkpost in Den Helder waar je Texel kunt zien, staan een paar auto’s, inzittenden turen naar de zee. „Bij hoog water zijn we er altijd”, vertellen Aechje (74) en haar man Jan Hulder (76). Binnen hebben ze geen last van de wind, die de zee zo opzwiept dat ze hun ogen er niet van af kunnen houden. „Bij de containers zijn we ook wezen kijken, in Lauwersoog.” Het stel komt uit Friesland en is ook al bij de Afsluitdijk geweest. „In Harlingen stond de hele kade onder water.” Zolang het niet gevaarlijk is, gaan ze op pad om te kijken naar het zee. „Het is fascinerend!”