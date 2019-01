Twintig kinderen gewond bij aanval op Chinese basisschool

Bij een aanval op een basisschool in de Chinese hoofdstad Beijing zijn dinsdag twintig kinderen gewond geraakt. Drie scholieren zijn er slecht aan toe, maar verkeren buiten levensgevaar.

De verdachte is opgepakt. Het zou gaan om een medewerker van de school, meldt de South China Morning Post.

Rond 11.15 uur lokale tijd viel de man de scholieren aan. Over het wapen dat is gebruikt bestaat nog onduidelijkheid. Het zou gaan om een mes of een hamer. Volgens internationale persbureaus liepen de kinderen wonden aan het hoofd op. Het motief van de man is nog onduidelijk.

Koksmes

Het is niet voor het eerst dat in China geweld tegen kinderen plaatsvindt op scholen. Zo stak een man in januari 2017 twaalf kinderen met een koksmes in de Zuid-Chinese stad Pingxiang. Later zou blijken dat hij tot zijn daden kwam omdat hij een conflict had met zijn buurman en zijn leven niet verliep zoals hij wilde. De man werd vorige maand geëxecuteerd.

In november doodde een 29-jarige man met huwelijksproblemen vijf kinderen terwijl zij de weg overstaken in de provincie Liaoning. Ook werd in oktober een vrouw gearresteerd die veertien kinderen zou hebben neergestoken op een kleuterschool in de stad Chongqing. In april vorig jaar vond een van de dodelijkste aanslagen plaats: een man doodde toen zeven leerlingen in Noord-China met mes.