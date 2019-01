Trump brengt de Mexicaanse muurruzie naar primetime

Toen het Witte Huis omroepbazen deze week benaderde of president Donald Trump de natie deze dinsdag op primetime zou mogen toespreken, zeiden ze niet meteen ja. De Amerikaanse president kan zulke zendtijd namelijk niet opeisen: die moet hem gegund worden.

Tv-zenders weigerden in 2014 bijvoorbeeld een soortgelijk verzoek van toenmalig president Obama die burgers wilde bijpraten over immigratiewetgeving. De omroepen zeiden dat een toespraak over dit onderwerp ‘te politiek’ zou worden. Een address to the nation heeft vaak een boodschap van nationaal belang, zoals zaken van oorlog en vrede.

Immigratie is ook het thema van de toespraak die Trump deze dinsdagavond om 21.00 uur (woensdagochtend 3.00 uur Nederlandse tijd) zou houden. Toch lieten NBC, CBS, ABC, CNN en Fox News maandag binnen enkele uren allemaal blijken hun reguliere programmering voor de president te willen onderbreken.

Rechtstreeks factchecken

Dat heeft verscheidene redenen. Zo is dit Trumps eerste tv-rede vanuit het Oval Office sinds hij bijna twee jaar geleden aantrad. Obama was in 2014 reeds zes jaar president en had de bevolking toen al meermaals toegesproken.

Ook voelden sommige zenders dat ze niet konden weigeren, juist omdat ze een gespannen relatie hebben met de president. Een (anonieme) omroepbaas legde het CNN-presentator Brian Stelter als volgt uit: „Hij noemt ons de hele tijd nepnieuws, maar wil wel toegang tot de ether… Als we hem die zendtijd geven, zal hij een feitenvrij epistel afsteken zonder tegenspraak. En als we hem de tijd niet geven, zal hij elke zender partijdig noemen. Dus wat we ook doen, wij zijn verdoemd.”

Sommige media kondigden al aan de presidentiële tv-rede live of in ieder geval zo snel mogelijk te gaan factchecken teneinde Trump niet met eventuele leugens of halve waarheden weg te laten komen. De Democraten hebben de zenders gevraagd om evenveel zendtijd voor een reactie op de toespraak.

TV exec texts: "He calls us fake news all the time, but needs access to airwaves… If we give him the time, he'll deliver a fact-free screed without rebuttal. And if we don't give him the time, he'll call every network partisan. So we are damned if we do and damned if we don't." — Brian Stelter (@brianstelter) January 7, 2019

Grenscrisis en shutdown

Trump wil de Amerikanen in zijn tv-boodschap gaan informeren over wat hij noemt „een humanitaire en nationale veiligheidscrisis”. In de loop van 2018 trok het aantal Midden-Amerikaanse migranten dat asiel wil aanvragen in de VS fors aan. Donderdag wil Trump daarom ook zelf naar de zuidgrens afreizen om zich door hulpverleners en wetshandhavers te laten informeren over de ‘crisis’.

Maar de directe aanleiding voor de tv-rede lijkt vooral dat de Republikeinse president momenteel verwikkeld is in een hoog oplopend conflict met de Democraten over zijn grensmuur. Dit bouwproject was in 2016 een centrale belofte in zijn presidentscampagne, maar is sinds zijn aantreden nog niet van de grond gekomen.

Lees ook: De onmogelijke grensmuur van president Trump

Trump eist extra miljarden voor meer hekken aan de grens. De nieuwe Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden weigert. Sinds Kerstmis is de federale overheid door deze begrotingsimpasse deels gesloten.

Door deze shutdown zit een deel van de federale ambtenarij met onbetaald verlof thuis. Honderdduizenden collega’s die ‘essentiële’ taken verrichten worden geacht gewoon door te werken, terwijl onzeker is of ze hier loon voor zullen kunnen krijgen. De shutdown is daarmee geen populair onderhandelingswapen, maar Trump zei eerder dat hij de deze desnoods „maanden of jaren” wil volhouden.

Blauwe griep

Nu de overheidssluiting zijn derde week is ingegaan, melden sommige medewerkers zich al ziek met de blue flu (een griep die alleen geüniformeerden treft). Gratis werken wordt onbetaalbaar voor ze, bijvoorbeeld omdat de kosten voor kinderopvang of woon-werk-verkeer wel gewoon doorlopen.

Andere ambtenaren komen nog wel op werk, maar laten discreet hun onvrede blijken. Zo gaven meteorologen een weerbericht uit waarvan de eerste letters van elke nieuwe regel samen een verborgen boodschap bevatten: beëindig de shutdown.