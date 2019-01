Te veilen Oranjekunst van prinses Christina

Het is prinses Christina, de jongste dochter van koningin Juliana, die bij Sotheby’s in Londen en New York deze maand kunst laat veilen.

Een van de topstukken, een tekening van een onbekende Italiaanse meester naar een verloren gegaan werk van Leonardo da Vinci, hing tot en met 6 januari op de tentoonstelling Leonardo da Vinci in het Teylers Museum in Haarlem. Het museum bevestigt dat de tekening geleend was van Christina. Het absolute topstuk, een tekening van Peter Paul Rubens, hing volgens een bezoeker van het vroegere New Yorkse appartement van Christina ook bij de prinses thuis.

Honderd penningen

Christina verkocht in het verleden al vaker schilderijen, meubels en kunstvoorwerpen uit de koninklijke collectie. Zo liet ze in 1988 door Sotheby’s in Amsterdam een collectie van ruim honderd historische penningen veilen die afkomstig waren van haar grootmoeder, koningin Wilhelmina. Ze deed dat, liet ze indertijd weten, omdat zij door haar slechte gezichtsvermogen weinig kijkgenot aan de munten beleefde.

Een andere reden, meldde Trouw-verslaggever Fred Lammers destijds, was dat de inrichting van Christina’s Wassenaarse landgoed financieel uit de hand dreigde te lopen.

Regeringspartij D66 vroeg premier Mark Rutte (VVD) maandag om „een appèl” te doen aan de koninklijke familie om de tekening van Rubens niet zomaar te veilen. De Vereniging Rembrandt wil zich ook inspannen om de oude tekeningen voor Nederland te behouden, zei directeur Fusien Bijl de Vries maandag in een gesprek met NRC.