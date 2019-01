Spierkracht

In het kerstcircus zitten in de loge naast mij een grootvader en een grootmoeder met zes kleinkinderen, onder wie een elfachtig meisje van een jaar of vier. Blonde krullen zijn met een lint samengebonden tot een paardenstaartje, stralende ogen kijken vol belangstelling de piste in.

Daar geen olifanten en leeuwen meer, maar wel een paar gladgeschoren, zeer gespierde Poetin-Russen met ontbloot glimmend bovenlijf. De een klimt op de schouders van de ander, felle schijnwerpers belichten hun rollende spierbundels. „Mooie tieten,” hoor ik het elfje naast mij zeggen.