Slechte slaper? Er zijn vijf typen

Eén op de tien Nederlanders heeft last van slapeloosheid. Het is een moeilijk oplosbaar probleem. Een behandeling die bij de een goed werkt, richt bij de ander niets uit. Onderzoekers onder leiding van Eus van Someren van het Nederlands Herseninstituut hebben nu ontdekt dat er tenminste vijf typen slapeloosheid bestaan. Ze denken dat daardoor de mogelijkheden ontstaan voor een betere behandeling. De studie verscheen dinsdag in The Lancet Psychiatry.

Vijf typen Karakterprofielen van probleemslapers

Combinaties van karaktereigenschappen zeggen iets over het soort slapeloosheid dat iemand heeft. De onderzoekers vonden vijf verschillende typen. (De afgebeelde slaaphoudingen zijn er door de tekenaar bij bedacht.) 1 Dit type slechte slaper heeft last van neuroses, somberheid, voelt zich vaak hyper en is lang van slag; 16 procent van het totaal is van dit type. 2 is matig stressgevoelig, en sterk beloningsgevoelig (23 procent). 3 is ook minder stressgevoelig, en daarnaast emotioneel vrij vlak (23 procent). 4 ook weinig stressgevoelig, maar de slaap raakt sterk en langdurig verstoord als er iets belangrijks gebeurt (14 procent). 5 heeft weinig last van stress, en de slaap wordt nauwelijks beïnvloed door gebeurtenissen (24 procent).

Eerder bleek het heel lastig slapeloosheid in categorieën onder te brengen. Psychiaters maakten aanvankelijk onderscheid tussen primaire en secundaire slapeloosheid, waarbij de slapeloosheid in de laatste categorie het gevolg zou zijn van een andere psychiatrische stoornis.

De karaktereigenschappen van de slechte slaper staan aan de basis van de nieuwe indeling, niet hun slaapproblemen. De gegevens voor de studie komen uit het bestand van het Nederlands Slaap Register (www.slaapregister.nl), waarvoor duizenden vrijwilligers vragenlijsten over zichzelf invulden.

De helft van de deelnemers in het Slaapregister had bij een eerste inventarisatie symptomen van slapeloosheid. Ze sliepen per nacht ruim een uur korter dan de controgroep.

De onderzoekers denken dat het onderscheid tussen de verschillende typen slapeloosheid robuust is. Bij een steekproef onder andere deelnemers aan het Slaapregister werden dezelfde categorieën teruggevonden, en bovendien bleken slapelozen na vijf jaar nog steeds grotendeels tot hetzelfde type te behoren.

Het bestaan van de vijf types zou in de toekomst in een andere groep mensen bevestigd moeten worden, schrijven de onderzoekers. Ze sluiten niet uit dat er uiteindelijk meer dan vijf typen slaapproblemen bestaan. En ze vinden dat het medisch belang van het onderscheiden van subtypen verder gaat dan het effectief behandelen van de slapeloosheid zelf. Slapeloosheid is een grote risicofactor voor het ontstaan van depressies. En omgekeerd zijn psychische klachten vaak een trigger voor slaapproblemen. Als artsen de slapeloosheid effectief kunnen behandelen, kunnen veel andere problemen voorkomen worden, is het idee.

Over mogelijke behandelingen speculeren de onderzoekers alleen. Er is nog niets geprobeerd. Meditatie, die mensen voor het slapengaan kan kalmeren, zou effectief kunnen zijn bij mensen van type 1, 2 en 3. Bij type 3 en 5 zou een behandeling die zich richt op positiviteit goed kunnen aanslaan. Slaapproblemen samenhangend met een nare jeugd komen veel voor bij type 1 en 4 en zouden goed met traumatherapie behandeld kunnen worden.