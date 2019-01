SecurCash alsnog failliet verklaard

Geldtransporteur SecurCash Nederland is alsnog failliet verklaard. De rechter heeft een nieuwe aanvraag van het bedrijf dinsdag goedgekeurd, bevestigt bewindvoerder Marc Udink aan NRC.

Het faillissement dat is uitgesproken geldt voor SecurCash Nederland, de ‘retailtak’ van het bedrijf die winkels van contant geld verziet. De geldwagens blijven ondanks het faillissement voorlopig nog te zien in het straatbeeld. In samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) is een noodfonds opgericht dat dat mogelijk maakt.

Pinautomaten

SecurCash Geldverwerking blijft nog overeind, hoewel Udink verwacht ook voor die tak van het bedrijf binnenkort de uitstel van betaling in te zullen moeten trekken. Ook voor SecurCash Geldverwerking wordt dan waarschijnlijk snel faillissement aangevraagd.

SecurCash vroeg vorige week tevergeefs faillissement aan bij de rechtbank in Den Haag. Die was er niet van overtuigd dat de liquide middelen van het bedrijf écht op waren en vond de aanvraag bovendien niet juist gemotiveerd. De rechter zei donderdag de indruk te hebben dat de transporteur het faillissement aangreep om zich op eenvoudige manier van langetermijnovereenkomsten te ontdoen.

Er werken 220 mensen in vaste dienst bij SecurCash. Het bedrijf, dat telefonisch niet bereikbaar was voor commentaar, komt in de loop van dinsdagmiddag met een schriftelijke verklaring.