Peter Masseurs (74) kon schitteren in alle sferen en kleuren

Zijn geluid herken je meteen: warm, direct, zangerig en virtuoos trefzeker. Op 5 januari overleed Peter Masseurs, gekoesterd solotrompettist van het Concertgebouworkest tussen 1982 en zijn pensioen in 2009. Hij was een van de grote trompettisten van zijn generatie.

Masseurs, geboren in het Brabantse Halsteren, begon op zijn twaalfde met het spelen van trompet. Hij studeerde in Antwerpen en daarna aan het conservatorium in Amsterdam, waar hij les had van de toenmalige solotrompettist Concertgebouworkest Marinus Komst.

Nog voor zijn studie was voltooid kreeg Masseurs een baan bij de Koninklijke Marinierskapel, gevolgd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Na twaalf jaar in Rotterdam stapte hij zonder proefspel over naar het Concertgebouworkest, waar hij bijna dertig jaar een van de gezichtsbepalende musici was, op wiens solobijdragen je je altijd weer verheugde.

Vele opnamen getuigen daarvan: het trompetconcert Nobody knows the trouble I see van Bernd Alois Zimmermann met Edo de Waart (te beluisteren op de RCO-antologie) is maar een willekeurig voorbeeld. Direct na zijn pensioen verscheen in 2010 nog de prachtcd Legend , waarop je Masseurs hoort schitteren in alle denkbare sferen en kleuren, met de vertelkracht van zijn spel als gemene deler. Logisch dat ook verschillende Nederlandse componisten speciaal voor Masseurs werken componeerden, onder wie Willem Jeths, Otto Ketting en Martijn Padding.

Een van Masseurs laatste concerten met het Concertgebouworkest was de Kerstmatinee van 2009 onder leiding van Bernard Haitink, mede onvergetelijk door Masseurs aandeel in Mahlers Wo die schönen Trompeten blasen.

Naast zijn werk bij het Concertgebouworkest speelde Masseurs onder andere bij het Nederlands Blazers Ensemble, het Asko Ensemble, het Schönberg Ensemble en de Ebony Band. En zijn blik bleef breed: in 2011 nog verraste hij met een concert waarin hij te beluisteren was naast jazztrompettist Eric Vloeimans en Colin Benders (Kyteman). Daarnaast was Masseurs als hoofdvakdocent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.

Peter Masseurs leed al geruime tijd aan de ziekte van Alzheimer. Hij is 74 jaar geworden.