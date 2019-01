Opnieuw drie arrestaties om rellen Sinterklaasintocht Eindhoven

In Eindhoven en Helmond heeft de politie dinsdag drie mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de ongeregeldheden tijdens de Sinterklaasintocht in Eindhoven. Het gaat om mannen van 25, 27 en 32 jaar, meldt de politie.

De mannen zitten voorlopig vast voor verhoor en nader onderzoek. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging.

