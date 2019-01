Op trainingskamp in eigen land: ‘padelen’ en naar het Kurhaus

Wim Jacobs, teammanager van VVV-Venlo, zit met muts en sjaal hoog in het Cars Jeans Stadion, aan de rand van Den Haag. Het is fris – venijnige wind, acht graden. Coach Maurice Steijn leidt deze dinsdag de pass-oefeningen, op de tweede dag van het trainingskamp. Jacobs kijkt op de weerapp, er wordt wat regen voorspeld de komende dagen en de temperatuur blijft ruim boven nul. „Waarom zou je naar het buitenland gaan? De kans op vorst wordt hier steeds kleiner”, zegt hij. „Ik hoorde dat een aantal clubs niet kon trainen in Turkije omdat het daar heel slecht weer is.”

VVV blijft als een van de weinige eredivisieclubs in Nederland in de winterstop. Het is beleid van Steijn, sinds 2014 trainer van de club. Onder hem zijn ze nog niet naar het buitenland geweest. De voornaamste reden is dat ze twee trainingsdagen zouden inleveren bij een buitenlandse trip, rekening houdende met twee reisdagen. Steijn: „Je moet hier alleen geen vorst en geen sneeuw hebben, dat is het enige risico.”

Bekenden schieten hem aan in het stadion. „Doen we morgen effe een bakkie, ja?” Steijn is geworteld in Den Haag en is voormalig speler, assistent en coach van ADO. VVV zit nu voor de derde keer in Den Haag, na twee eerdere zomerkampen. Steijns’ Haagse achtergrond speelde een grote rol bij de keuze voor deze locatie. ADO stelt tegen een vergoeding veld en kleedkamers beschikbaar. Die ploeg verblijft zelf in het Turkse Belek. Toeval: de eerste wedstrijd na de winterstop is ADO-VVV. Jacobs spreekt al van een „thuiswedstrijd”.

Niet naar het buitenland? Dan maar hopen dat het hier niet vriest of sneeuwt. Foto’s David van Dam

Technische staf bestuurt de busjes

VVV is enthousiast over de faciliteiten hier. De selectie zit in het Van der Valk in Wassenaar en verplaatst zich met busjes van de club – bestuurd door leden van de technische staf. Voor de trainingen draaien ze warm in de sportschool bij het stadion. En ook bij veel regen kan het veld gebruikt worden, het is kunstgras.

Jacobs vindt trainingskampen „fantastisch”. Op zijn telefoon laat hij het weekschema zien, van uur tot uur gepland. ’s Ochtends trainen ze, ’s middags rusten ze en aan het eind van de dag wordt nog iets sportiefs gedaan, waaronder voetvolleybal en padelen – een combinatie tussen squash en tennis.

Steijn: „En we gaan naar het Kurhaus, lekker in de wellness zitten. We combineren hard trainen met een stukje rust en sportgerelateerde dingen. En ook een stukje teambuilding.” Dinsdagavond was er een tramdiner, in de Hoftrammm.

Steijn heeft deze week evaluaties met zijn spelers, over de eerste seizoenshelft – VVV staat knap achtste. Steijn: „In een hele relaxte setting, lekker in het restaurant, aan de bar met een kopje koffie erbij. Dan krijg je prima gesprekken.”

Aanvoerder Danny Post ziet op Instagram collega-voetballers voorbijkomen die in het buitenland zitten in mooie hotels met zwembad. „Dan kijk je naar het weerbericht en is het daar dertien tot vijftien graden, en denk je: is wel leuk zo’n resort, maar ik ga niet in mijn zwembroek liggen bij die temperaturen. En het is veel gedoe, het reizen kost veel tijd.”

Dat zij in Den Haag zitten maakt hem niks uit. Het buitenland is ook niet alles. Met FC Groningen verbleef hij eens in Portugal toen het veel regende. „De straten stonden blank. Konden we niet trainen.”

VVV-trainer Maurice Steijn (links) koos bewust voor een trainingskamp in Den Haag: het is de stad van zijn roots. Foto’s David van Dam

Kosten spelen ook mee

Het is ook een financiële afweging. Een buitenlands trainingskamp kost – afhankelijk van de accommodatie, duur en aantal spelers dat meegaat – tussen de 25.000 tot 50.000 euro. Een verblijf in Nederland is aanzienlijk goedkoper. Bij VVV, met een begroting van zeven miljoen, kunnen ze de kleintjes goed gebruiken. Van de clubleiding mocht Steijn op trainingskamp naar het buitenland. Hij is blij dat het uitgespaarde geld nu geïnvesteerd wordt in de verbouwingen van de kleedkamer.

Dat in de wintermaanden vaak griep heerst in Nederland, speelt niet mee in de overweging van clubs om hier te blijven dan wel naar het buitenland te gaan. FC Groningen gaat ook niet ver: naar Duisburg. „In het sollicitatiegesprek gaf [coach] Danny Buijs meteen al aan dat hij in januari wat hem betreft niet naar een zonnig oord hoeft”, zegt technisch manager Ron Jans. En Heracles blijft in Almelo.

Heracles en Groningen zeggen, net als VVV: winst in trainingsdagen (minder reisdagen) én het voorkomen van temperatuurswisselingen bij spelers zijn de voornaamste redenen om hier te blijven.

Een aantal spelers van Heracles is rond Kerst op vakantie gegaan naar warme landen, zegt directeur Rob Toussaint. „Zij komen terug in Nederland, gaan weer de kou in, en dan zou je ze weer de warmte insturen, om vervolgens weer de kou in te gaan.” Niet slim, vonden ze. De ploeg gaat nog wel twee dagen naar Hannover, voor een oefenduel.

Wat ook meespeelt is dat Heracles nu veldverwarming onder het kunstgras heeft liggen, waardoor ook bij vorst getraind kan worden. Twee jaar terug ging Heracles op trainingskamp naar Epe, op een klein uur rijden van Almelo. Doordat sneeuw en vorst het veld keihard hadden gemaakt konden ze niet in eigen stadion trainen. Toussaint: „Toen hadden we spijt dat we niet weg waren gegaan.” Maar, zegt hij: „We zaten ook wel eens in de buurt van Marbella, waar het vroor.”