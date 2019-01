NRC checkt: ‘Sterkste spelersveld ooit bij tennistoernooi Rotterdam’

Aanleiding

Elk jaar is het voor toernooidirecteur Richard Krajicek weer een spannend moment: wie van de wereldtop in het tennis komt naar ‘zijn’ ABN Amro World Tennis Tournament in Ahoy in Rotterdam, het hoogst aangeschreven tennistoernooi bij de mannen in Nederland? Met de komst van onder meer de Canadees Milos Raonic en de Fransman Jo-Wilfried Tsonga waren de deelnemers vorige week nagenoeg bekend. Daarna stelde de toernooiorganisatie – zo stond bij de NOS – dat er sprake was van het sterkste deelnemersveld ooit. Klopt dat?

Waar is het op gebaseerd?

De bewering blijkt afkomstig uit een officieel persbericht waarin staat dat de namen die al bevestigd zijn, nu de officiële inschrijving is gesloten, „cijfermatig” voor de „sterkste spelerslijst zorgen”, omdat de „cut-off” op 37 ligt en daardoor de „lat voor deelname” hoger ligt dan ooit.

Navraag bij de woordvoerder van toernooidirecteur Krajicek leert dat die „cut-off” bij toernooien de zogenoemde „last direct acceptance” is: de plek op de wereldranglijst die de laatste speler inneemt die direct – dus zonder kwalificatie of wildcard – tot het toernooi wordt toegelaten op basis van die ranking. En die speler is de Italiaan Andreas Seppi, en die staat 37ste op de wereldranglijst. Volgens een woordvoerder van de ATP, de wereldtennisbond voor de mannen, is dit een gangbaar meetinstrument voor toernooien om de sterkte van het spelersveld vast te stellen.

En, klopt het?

De ATP houdt op zijn site bij wat de laatste direct toegelaten speler was in de voorbije edities van het toernooi in Rotterdam. Sinds Krajicek in 2004 toernooidirecteur werd, is er inderdaad geen jaar geweest dat de cut-off hoger lag dan dit jaar. Het dichtst in de buurt kwam de editie van 2009, toen de speler op plek 44 van de wereldranglijst als laatste direct werd toegelaten.

Voor de ‘Krajicek-jaren’ klopt de bewering, met deze graadmeter voor het sterkste veld ooit, wel degelijk. Maar het toernooi in Rotterdam bestaat al langer, sinds 1972. Voor de edities vóór 2003 blijkt het onmogelijk de bewering te checken: de ATP zegt deze cijfers niet voorhanden te hebben en ook de organisatie kan niet met cijfers van alle toernooi-edities komen.

Het is nog wel interessant om het spelersveld aan de hand van andere data in perspectief te plaatsen. Neem bijvoorbeeld het aandeel topspelers, voor het gemak even in de jaren van Krajicek als directeur. Dan is de editie van 2019 niet per se de ‘beste’. Deze editie doen in totaal negen spelers uit de huidige toptwintig van de wereld mee, van wie drie uit de toptien en één uit de topvijf. In 2011, bijvoorbeeld, ging het om tien spelers uit de top-20, van wie vijf uit de top-10 en twee uit de top-5. Vorig jaar en in 2004 waren er zelfs twee spelers uit de top-3 van de wereld bij.

Dan is er nog zoiets als de ELO- rating, de uitkomst van een formule die vooral wordt gebruikt om de sterkte van schaakspelers te meten. Die wordt door dataliefhebbers ook voor het tennis bijgehouden. De ELO-rating houdt in tegenstelling tot de officiële ranking ook rekening met de tegenstand die tennissers krijgen: sterkere spelers verslaan betekent hogere ELO-rating. De gemiddelde ELO-rating van het 2019-veld zoals nu bekend is 2.042. Niet slecht, maar jaren als 1978 (2.089), 1984 (2.049) en recenter nog 2009 (2.046) en 2014 (2.059) waren op basis hiervan al ‘sterker’, valt te zien op de datawebsite Ultimate Tennis Statistics.

Conclusie

De organisatie van het ABN Amro World Tennis Tournament spreekt van het sterkste spelersveld ooit en baseert zich daarmee op de plek op de wereldranglijst van de laatste direct toegelaten speler. Voor zover de gegevens voorhanden zijn, is er inderdaad geen editie sterker. Maar voor jaren voor 2002 ontbreken cijfers, die niet beschikbaar zijn. Daarmee is de bewering ongefundeerd.

Met medewerking van Dylan Metselaar.