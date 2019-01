Man (20) gearresteerd voor grootschalige hack Duitsland

De Duitse politie heeft een 20-jarige man gearresteerd voor de grootschalige hack van persoonlijke gegevens van politici, die afgelopen week in Duitsland aan het licht kwam. De politie had zondag het huis van de man, die in de deelstaat Hessen woont, al doorzocht. Zijn arrestatie werd deze dinsdag bekendgemaakt.

De zaak heeft in Duitsland grote onrust veroorzaakt. Vanaf begin december, zo bleek, zijn dagelijks (vermoedelijk illegaal verkregen) gegevens van honderden politici, televisiepersoonlijkheden en journalisten via Twitter openbaar gemaakt. Het ging om (soms geheime) telefoonnummers, creditcard- en telefoongegevens, teksten en foto’s.

Chatgesprekken

Politici van alle politieke partijen, behalve de AfD, waren slachtoffer. In sommige gevallen, zoals bij de leider van de Groenen Robert Habeck, waren ook chat-gesprekken met gezinsleden via Twitter openbaar gemaakt. De meeste Duitse media citeerden overigens niet uit de berg mogelijk op onrechtmatige wijze verkregen informatie.

De verdachte zou een volledige bekentenis hebben afgelegd. Afgelopen weekeinde doorzocht de politie ook het huis van een andere man, die verhoord werd als getuige en zei dat hij contact met de dader had gehad.