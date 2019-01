Machiavelliprijs voor ‘bedreigde burgemeester’

‘De bedreigde burgemeester’ ontvangt dit jaar de Machiavelliprijs, een jaarlijkse prijs voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Stichting Machiavelli koos voor ‘de bedreigde burgemeester’ omdat de ambtsdrager “niet meer in staat is publiek te communiceren vanwege geweldsdreiging”. Daarmee is de prijs “een aanklacht tegen dit fenomeen dat de wortels van onze democratie aantast en volstrekt onaanvaardbaar is”, zo staat in het juryrapport.

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen (CDA), die vorig jaar onderdook vanwege ernstige bedreigingen, neemt op 13 februari de prijs in ontvangst. Vorig jaar moest het stadhuis van Haarlem door zwaarbewapende agenten worden beveiligd na acute dreiging. Het is niet bekend door wie de burgemeester wordt bedreigd.

Dit jaar is het de dertigste keer dat de Machiavelliprijs wordt uitgereikt. De prijs ging vorig jaar naar oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen (PvdA), die het fonds SheDecides oprichtte. Ze zamelde geld in voor vrouwen die beperkte toegang hebben tot abortus en seksuele voorlichting. Een jaar eerder kregen Hugo Borst en Carin Gaemers de prijs voor hun manifest Scherp op Ouderenzorg.