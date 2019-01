Ooit was Zijn naam misschien een vredig gefluister aan de rand

van je bed, aan de rand van de nacht, een warm besef

dat in het straffeloze slapen achterbleef.

Wie lispelde je toe dat Hij vervangen moest? Wie leerde jou Hem

gaandeweg te willen zijn? Hij groeide groter in je borst.

Langzaam. Steeds breder, verder opgezwollen.

Hij kreeg je overtuigde blik, je kamervullende gelijk. Je gaf Hem

afkeer waar de liefde zat, verving Zijn humor door chagrijn.

Vormde kruisbeeld om tot zwaard van God.

Maar Hij laat zijn woord niet vangen in jouw omgekeerd gebed.

Hij kruipt niet in je harde hand, niet in je brood, je wijn.

Jouw schrift is losgezongen van Zijn wet.

Schrijf Zijn naam en zie de jouwe staan. Je eigen vrije wil.

Je uitverkoren staat. Wie god tot wapen maakt

verliest zijn schild.