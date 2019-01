Kinderombudsman vraagt opnieuw kinderen IS-strijders terug te halen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft dinsdag het kabinet opnieuw opgeroepen om kinderen van IS-strijders terug te halen uit Syrische kampen. Het is in het belang van zowel de kinderen als de samenleving dat de kinderen terug worden gehaald naar Nederland, schrijf zij in een brief aan minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA).

De brief is een reactie op de veiligheidsanalyse over uitreizigers en hun minderjarige kinderen in Syrische kampen die minister Grapperhaus in december aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin onderschreef hij dat het kabinet niet actief inzet op het terughalen van uitreizigers en hun kinderen vanwege de veiligheidssituatie in de regio, de beperkte betrekkingen die Nederland heeft in het gebied en de veiligheidsrisico’s van de desbetreffende Nederlanders.

Volgens de AIVD verblijven er 175 minderjarige kinderen met een Nederlandse achtergrond in Syrië en Irak. In april vorig jaar noemde Kalverboer het al onverantwoordelijk dat de Nederlandse regering niet meer doet om de kinderen terug te halen. “Die kinderen moeten beschermd worden tegen hun eigen ouders.” Kinderen in de kampen laten is volgens Kalverboer in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Geen gezag

Grapperhaus zegt dat Nederland volgens het VN-Kinderrechtenverdrag niet de verplichting heeft om de kinderen terug te halen. Nederland namelijk in Noordoost-Syrië “geen effectief gezag of autoriteit”, aldus de bewindsman.

Hij legt de verantwoordelijkheid bij de uitreizigers zelf. Zij hebben “willens en wetens de keuze gemaakt om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering”, en daarmee hun kinderen ernstig in gevaar gebracht.

Kalverboer is het daar niet mee eens: “Het feit dat de ouders ooit besloten naar dit gebied te gaan, ontslaat de Nederlandse regering niet van de aangegane verplichtingen op grond van het Kinderrechtenverdrag.” Volgens de ombudsman worden de kinderen in de kampen bovendien blootgesteld aan indoctrinatie en bestaat de kans dat ze zullen radicaliseren. Daarnaast zou het een gevaar voor de Nederlandse samenleving zijn als uitreizigers en hun kinderen buiten beeld van de veilgheidsdiensten terugkeren, aldus Kalverboer.

In haar brief wijst Kalverboer erop dat Frankrijk wel werkt aan de terugkeer van uitreizigers en hun kinderen. In België besloot de rechter in Brussel dat de regering er alles aan moet doen om deze personen te repatriëren.

