Justitie start onderzoek naar atletiektrainer Jerry M.

Justitie start een onderzoek naar Jerry M., de 58-jarige atletiektrainer die jarenlang minstens negen jonge meisjes zou hebben misbruikt bij verenigingen in Rotterdam, Den Haag en Barendrecht.

Het Openbaar Ministerie Rotterdam, dat het onderzoek leidt, heeft het dossier bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gevorderd. M. legde in 2017 voor een tuchtcommissie van de ISR een bekentenis af over het misbruik.

Dat leidde tot royement bij de Atletiekunie, maar tot vervolging kwam het niet. Geen van de slachtoffers wilde aangifte doen. De politie heeft tevens een tiplijn geopend en “ontvangt graag alle informatie die bruikbaar kan zijn voor het onderzoek.” De kans bestaat dat enkele zaken verjaard zijn.

De zaak werd kwam afgelopen weekend in het nieuws na een onthulling van De Telegraaf. Het OM vermoedt dat er meer meldingen over Jerry M. gedaan zijn bij politie “die vooralsnog niet tot een aangifte hebben geleid.” Justitie gaat al deze meldingen inventariseren. Daarna zal het OM beoordelen of er strafbare feiten gepleegd zijn en of die te vervolgen zijn.

Geen aangifte

M. had onbeschermde seks met de meisjes, enkelen werden zwanger. In 2000 en 2009 werd misbruik van M. gemeld bij de politie. Beide keren deden de slachtoffers geen aangifte omdat zij de consequenties vreesden. Naast misbruik, toonde M. minderjarigen dierenporno en maakte hij zich schuldig aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en intimidatie.

In 2017 deed een 21-jarige atlete opnieuw melding, nadat zij door M. betast werd. Dat leidde uiteindelijk tot het onderzoek van het ISR. Het viel de tuchtcommissie op dat M. bij de hoorzitting geen spijt of inlevingsvermogen toonde en “berekenend overkwam”. Na zijn schorsing als atletiektrainer, werkte M. bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Na de onthullingen werd hij op non-actief gezet.