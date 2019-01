Iets minder bioscoopbezoekers in 2018, toch steeg de omzet

Het bioscoopbezoek in Nederland is vorig jaar licht gedaald. Ten opzichte van 2017 werden 0,8 procent minder kaartjes verkocht. Toch steeg de omzet van de bioscoopsector met 3,5 procent tot ruim 312 miljoen euro. Die omzetstijging is het gevolg van een prijsstijging van de bioscoopkaartjes. De prijs voor een biosoopkaartje was in 2018 gemiddeld 8,75 euro; een verhoging van 4,3 procent.

Het exacte aantal verkochte bioscoopkaartjes kwam vorig jaar uit op 35.715.451. „Dit was een jaar met twee gezichten’’, zegt Hajo Binsbergen, managing director van Warner Brothers Nederland en bestuurslid van vakorganisatie Filmdistributeurs Nederland (FDN). „2018 is uitgesproken zwak van start gegaan. Dat heeft met het aanbod van films te maken, maar in de zomer hebben we ook echt last gehad van het extreme mooie weer en het WK voetbal. Gelukkig kwam in de tweede helft van het jaar een grote kentering.”

Queen-biopic Bohemian Rhapsody (1,3 miljoen bezoekers), Abba-musical Mama Mia! Here We Go Again (963.000 bezoekers) en Harry Potter-film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (905.000 bezoekers) waren de drie best bezochte films van 2018. Die films kwamen allemaal in de tweede helft van het jaar uit.

Minder positief is Binsbergen over de inbreng van de Nederlandse film in het afgelopen jaar. „De Nederlandse film heeft een matig jaar gedraaid. Het marktaandeel en ook de omzet zijn licht gedaald. Wel positief is dat het succes van de Nederlandse film niet meer uitsluitend draait om romantische komedies. Er is meer diversiteit in het aanbod. Maar we hebben dit jaar geen grote klapper gehad als Gooische vrouwen.”

Het marktaandeel van de Nederlandse film daalde met 0,8 procent. De topdrie van best bezochte Nederlandse films in 2018 bestaat uit de komedie Bon Bini Holland 2 (406.430 bezoekers), oorlogsfilm Bankier van het verzet (406.015 bezoekers) en de romantische komedie Doris (363.887 bezoekers).

De prijsstijging van gemiddelde bioscoopkaartjes is volgens Binsbergen grotendeels toe te schrijven aan het toegenomen marktaandeel van zogeheten ‘premium-producten’. Dat zijn kaartjes voor bioscoopzalen met extra technische voorzieningen zoals Imax dan wel zalen die extra comfort bieden. Het gemiddelde aantal jaarlijkse bioscoopbezoeken per hoofd van de bevolking bleef met 2,1 nagenoeg gelijk aan 2017.