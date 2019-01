Gewezen Nissan-topman Ghosn zegt voor rechter onschuldig te zijn

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn heeft dinsdag voor een rechtbank in Tokio verklaard onschuldig te zijn. Het was voor het eerst dat de in Brazilië geboren Fransman van Libanese komaf in het openbaar op de affaire reageerde. Ghosn werd half november aangehouden op verdenking van het opgeven van onjuiste informatie over zijn financiën.

Ghosn werd in pak zonder das, geboeid en met een touw rond zijn middel de rechtbank binnengevoerd, meldt persbureau AP. Aan zijn voeten plastic slippers. De gewezen topman wordt sinds zijn aanhouding vastgehouden in een kleine, kale cel en mag alleen contact hebben met zijn advocaten en medewerkers van het consulaat.

Het is flink afzien voor de aan luxe en lekker eten gewende Ghosn, schreef onze correspondent eerder: Oud-Nissan-topman wacht proces af in onverwarmde isoleercel

Vluchtgevaar

Volgens de rechter komt Ghosn niet in aanmerking voor vrijlating op borgtocht vanwege vluchtgevaar en omdat gevreesd wordt dat hij mogelijk met het bewijs zou knoeien. Volgens zijn raadslieden is Ghosn echter te bekend om te kunnen ontsnappen en is er “geen gevaar” dat hij bewijsmateriaal vernietigt.

De voormalige Nissan-topman zei volgens AP in een verklaring die voorafgaand aan de zitting naar buiten werd gebracht dat hij “eerzaam, wettig en met kennis en goedkeuring van de relevante leidinggevenden binnen de onderneming [heeft gehandeld], uitsluitend in het belang van ondersteuning en versterking van Nissan”. Hij ontkent enige betaling van Nissan verzwegen te hebben.

Ghosn wordt ervan verdacht omgerekend zo’n 40 miljoen euro minder inkomsten opgegeven te hebben dan hij in werkelijkheid heeft ontvangen. Ook zou hij in totaal een kleine 13 miljoen euro betaald hebben aan de Saoedische zakenman Khaled Juffali. In ruil daarvoor zou hij hulp gekregen hebben bij het verkrijgen van een lening om de kosten van verlieslatende investeringen te dekken. Volgens Ghosn ging dat laatste om legitieme zakelijke transacties voor Nissan.