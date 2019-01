Franse regering wil geweld gele hesjes harder aanpakken

De Franse regering wil harder optreden tegen mensen die zich in de marge van demonstraties van gele hesjes schuldig maken aan vernielingen en geweld. Met een succesvolle inzameling voor een voormalige prof-bokser die zaterdag politieagenten tegen de vlakte sloeg, lijkt een deel van de hesjes dat geweld juist te rechtvaardigen.

Op een filmpje, dat zaterdag na de protesten opdook, is een lange man met handschoenen en mutsje te zien die met snelle bewegingen in zijn eentje een groep geharnaste agenten in de verdediging drukt. Als twee agenten ondanks pepperspray, wapenstok en schild op een voetgangersbrug over de Seine tegen de grond gaan, trapt hij op ze in.

Wat velen op Twitter al gezien hadden is maandag bevestigd: de man in kwestie is ex-bokser Christophe Dettinger, in 2007 nog Frans kampioen in de cruisergewichtsklasse. „Ik ben een geel hesje”, erkende hij in een filmpje dat hij online zette voor hij zich maandag aangaf. Hij zei „repressie” te hebben gezien en „vergast” te zijn. „Ja, ik heb slecht gereageerd, maar ik heb me verdedigd.” Hij zit nog vast.

Dettinger is in korte tijd een held van de hesjes geworden. Via crowdfunding-site Leetchi begonnen zij een inzameling voor hem en zijn familie „om de solidariteit te tonen van het volk van gele hesjes, het echte Franse volk”, staat er. „Hij is deel van het Frankrijk van vergeten mensen die zich slechts willen laten horen en bezorgd zijn om de toekomst van hun land.” Voordat Leetchi de inzameling dinsdagochtend stopte, stond de spaarpot al op 120.000 euro. „Walgelijk”, twitterde de tot nu begripvolle staatssecretaris Mounir Mahjoubi. „Blijkbaar loont het om een agent te slaan.”

Frankrijk zet zaterdag bij de nieuwe demonstraties zo’n 80.000 agenten in, zei premier Édouard Philippe maandagavond. Hij wil een wet die deelname aan niet officieel aangemelde protesten en het dragen van bivakmutsen bij demonstraties zwaarder bestraft. Ook moet er snel een register komen, gebaseerd op stadionverboden voor voetbalhooligans, om bij de politie bekende relschoppers te kunnen weren.

De economische schade van de protesten sinds november wordt inmiddels op ruim 4 miljard euro geschat. 58.000 mensen zitten volgens het ministerie van Arbeid daardoor gedeeltelijk zonder werk.

Het filmpje van de oud-bokser Dettinger in actie tegen de politie werd wijd verspreid via sociale media.

Former French Cruiserweight Champion Christophe Dettinger on the front foot versus the Parisian Police Saturday #BoxingPolice pic.twitter.com/tPCh50UTEP — Boxism Boxing World (@BoxismUK) January 7, 2019

De Franse zender BFMTV sprak met de politiemannen die door Dettinger werden geslagen: “Hij sloeg echt om pijn te doen”.