Fonds prins Bernhard jr. koopt Hilversums Media Park

Het Media Park in Hilversum heeft een nieuwe eigenaar. Vastgoedinvesteerder Europa Capital heeft het bedrijventerrein verkocht aan Pinnacle B.V., een onderneming waarvan prins Bernhard jr. ongeveer een kwart van de aandelen in handen heeft. Hoeveel geld met de verkoop gemoeid is, wordt niet bekendgemaakt.

Met de verkoop van het bedrijventerrein krijgt Pinnacle 155.000 vierkante meter bedrijfsruimte in handen, waarvan volgens Europa Capital 95 procent verhuurd is. Op het Media Park bevinden zich studio’s van onder meer de NOS, de NPO en RTL. Er wordt radio gemaakt, maar ook grote televisieshows als The Voice.

In de gebouwen zijn niet alleen verschillende redacties en radio- en televisiestudio’s gevestigd, maar ook andere bedrijven die bijvoorbeeld apparatuur of diensten leveren aan de media. Ook bevinden zich er kantoren voor andere bedrijven.

Bernhard sr.

Begin jaren 60 vestigden de eerste mediaondernemingen zich op een terrein in Hilversum Noord. Van meet af aan was het doel om verschillende mediabedrijven van de publieke omroep bij elkaar te brengen. Het eerste gebouw, het energiecentrum, wordt in 1963 in gebruik genomen. Later volgt het Muziekpaviljoen, waar zich ook het radiostadion Hilversum 3 (tegenwoordig 3FM) vestigt. Op het parkeerterrein van dat gebouw werd in 2001 Pim Fortuyn doodgeschoten.

In 1967 werd het Studiocentrum geopend. In dat gebouw, destijds zeer modern, waren de eerste televisiestudio’s gevestigd. De officiële opening van het gebouw, waarbij ook voor het eerst een uitzending in kleur werd gemaakt, werd verricht door prins Bernhard senior.

De gemeente Hilversum, oude eigenaar Europa Capital, en architectenbureau UNStudio van Ben van Berkel presenteerden in juli nog een plan om het Mediapark bruisend te maken. Het moet een internationaal mediacentrum worden, waarin ook ruimte is voor evenementen, tech- en nieuwe-mediabedrijven, hotels, en een media-academie met studentenwoningen. Wethouder Wimar Jaeger (Media, Economie, D66) noemt het Mediapark „een langzaam wegkwijnend bedrijventerrein” dat nog wel „een heel belangrijke economische motor voor Hilversum” is. Daarom moet het „een warm nest voor nieuwe media” worden. Hij heeft echter nog niet met de nieuwe eigenaar gesproken en weet niet of die ook iets in het plan ziet.

In opspraak

Prins Bernhard jr, de zoon van Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet, is in het verleden in opspraak gekomen. Het Parool publiceerde in 2017 een groot onderzoeksverhaal waaruit bleek dat de prins meer panden in zijn bezit had dan tot dan toe werd aangenomen. Ook zou Pinnacle B.V. illegaal sleutelgeld (het geld dat de verhuurder aan een nieuwe huurder vraagt voordat deze een woning in mag) vragen aan huurders. Prins Bernhard jr. ontkende grote delen van de beschuldigingen. Een eerder bedrijf dat hij leidde (Ritzen Koeriers) werd eind jaren negentig verdacht van fraude met sociale premies. Een rechter sprak hem hiervan vrij.

