Egypte organiseert Africa Cup 2019

Egypte gaat deze zomer de Africa Cup organiseren. Met zestien stemmen tegen één verkoos het bestuur van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) dinsdag het Noord-Afrikaanse land boven de enige andere kandidaat Zuid-Afrika, aldus persbureau Reuters.

Aan het Afrikaans continentaal voetbalkampioenschap doen dit jaar 24 landen mee, acht meer dan in voorgaande jaren. Het is de vierde keer dat Egypte het toernooi zal organiseren. Eerder gebeurde dit in 1974, 1986 en 2006.

Vertragingen in Kameroen

In november verloor Kameroen zijn gastheerschap toen bleek dat het land de beloftes aan de organisatie niet kon waarmaken. De Afrikaanse voetbalbond constateerde na inspecties dat stadions en infrastructuur niet op orde waren, nadat zij in september al hadden toegegeven dat de voorbereidingen “significante vertragingen” opliepen.

Ook de verslechterde veiligheidssituatie in Kameroen was voor de CAF reden om het toernooi naar een ander land te verplaatsen. Begin november werden dertig Engelstalige separatisten, die vechten voor afscheiding van het zuidwesten en noordwesten, gedood door het regeringsleger van het grotendeels Franstalige land. Twee steden waar stadions voor de Africa Cup zouden komen te staan, liggen in het Engelstalige gebied.