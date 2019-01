Dode bij schietpartij in Den Haag

Bij een schietpartij in de Schilderswijk in Den Haag is dinsdagmiddag iemand om het leven gekomen, meldt de politie. De verdachte sloeg na het incident in de Netscherstraat op de vlucht, maar meldde zich later op het politiebureau. Hij is aangehouden.

De identiteit van de overleden persoon is niet bekendgemaakt. Evenmin is bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De straat is afgezet met zwarte schermen. Over het lichaam van de overleden persoon is een tent geplaatst zodat de forensische opsporing onderzoek kan verrichten.