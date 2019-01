Dijkbewaking, drukte op de weg en uitgevallen vluchten vanwege storm

De dijken in het noorden van het land worden dinsdag extra goed in de gaten gehouden vanwege het stormachtige weer. Er is dijkbewaking nodig vanwege de verwachte waterstanden, die bij Delfzijl rond 12.50 uur het hoogste punt bereiken. Bovendien wordt gevreesd dat de containers die vorige week in zwaar weer van het schip MSC Zoe sloegen schade kunnen berokkenen. Ook in de andere kustprovincies, Flevoland, Drenthe en Overijssel geldt maandag code geel.

Maandag kondigden zowel het Waterschap Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s als het Wetterskip Fryslân aan (beperkte) dijkbewaking in te stellen vanwege de storm. De hoge waterstand is ook aanleiding om een aantal coupures te sluiten (een onderbreking van een waterkering, zoals een dijk).

Aan de rest van de kust worden minder zware windstoten verwacht, maar ook daar wordt extra toezicht gehouden op de dijken. De gemeente Rotterdam heeft mensen gewaarschuwd hun auto’s van de kades te halen. Voertuigen worden bij hoogwater zo nodig weggesleept.

Verkeer

De harde wind leidt op Schiphol tot tientallen annuleringen. Met name een groot aantal vluchten van KLM werd maandag al geschrapt. De luchthaven raadt reizigers aan de site in de gaten te houden voor de laatste wijzigingen.

Voor het wegverkeer verwacht de ANWB vanwege de windstoten en regenbuien een drukke ochtendspits. Hoewel de waarschuwing van het KNMI ook nog van kracht is tijdens de avondspits, denkt de verkeersdienst niet dat men daar op de weg veel hinder van zal ondervinden. Op het spoor verwacht de NS vooralsnog geen problemen door de storm.

Sneeuw elders in Europa

In delen van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland leidt hevige sneeuwval tot problemen, meldt persbureau AP. Lawines kostten in Oostenrijk aan zeker vijf mensen het leven. In Duitsland vielen twee doden.

De Noorse politie maakte de namen bekend van vier skiërs die vermoedelijk om het leven zijn gekomen. Zij hebben vermoedelijk woensdag een lawine niet overleefd.