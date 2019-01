De reddingsboot van SBS6

Iets meer dan twee jaar heeft Albert Verlinde het buiten de schijnwerpers volgehouden, maar sinds maandag is de musicalproducent weer dagelijks op tv als roddelkenner in 6 Inside – het programma waarmee John de Mols SBS6 de kijkstrijd aangaat met RTL Boulevard. Verlinde – in recente interviews vol van nostalgie naar zichzelf – wist dat het niet de bedoeling was dat hij een blad voor de mond zou nemen. Hij begon met een kort commentaar over de steun aan de Nashville-verklaring van SGP-leider Kees van der Staaij: „Om het in homo-termen te zeggen: hij kan mijn rug op.” De kleine Staaij op de brede Albertrug; het was geen slecht beeld.

Waarna Verlinde zich oprecht (en terecht) opwond over de hardvochtige opstelling van de christenpoliticus. Ook was hij kwaad op homobelangenorganisatie COC, die niets ziet in een aangifte tegen Van der Staaij.

Even verderop volgde een plaagstootje naar Verlindes nieuwe werkgever: „Het gaat niet goed met SBS. Dus dan zenden ze zondagavond Titanic uit.” Albert Verlinde werd zo de zelfbenoemde reddingsboot van de zender.

Bij een itempje over Goede tijden, slechte tijden werd ons ingepeperd dat dit een RTL-programma is en dat daar óók ruimte voor is. Alles leek bedoeld om hard de huiskamers in te toeteren dat de mogelijk verweesde Boulevard-kijker voor alles bij SBS terecht kon.

Intussen was de overlap met de buren fors: Golden Globes (plus jurken), Kevin Spacey, GTST, aankondigingen van optredens, Holleeder, de door een onbekende vrouw opgetilde (en dus bijna ontvoerde?) dochter van Xander de Buisonjé, een relatiebreukje. De aardigste primeur kwam van presentator Jan Versteegh, wier vrouw in verwachting bleek van hun tweede kind. Versteegh gaf het entertainmenticoon aan zijn zijde ontspannen tegengas – hopelijk gaat de bij BNNVARA weggeplukte presentator zich niet al te snel vervelen.

Ook een klassieke zin uit het Verlinde-oeuvre kwam voorbij: „De familie vraagt natuurlijk om met rust gelaten te worden” – nadat hij het overlijdensbericht van de oud-manager van Ilse de Lange de wereld in had geslingerd. Met rust laten is een rekbaar begrip in de celebrityjournalistiek.

Intussen viste 6 Inside ook achter het net: want de als ‘insider’ opgevoerde advocaat Sébas Diekstra had over de maandag veelbesproken Holleedertape niets bijzonders te zeggen. De echte insiders Peter R. de Vries en John van den Heuvel spraken er bij RTL Boulevard en DWDD honderduit over.

Ook Kees van der Staaij zat elders. Weliswaar had Verlinde nog met zijn telefoon gewapperd om te suggereren dat de politicus in de uitzending zou reageren, maar uiteindelijk bekende hij te weten dat deze bij Jinek zou zitten. Hopelijk om zijn keutel in te trekken, zo greep Verlinde nog maar eens naar een lichamelijke metafoor.

Dat kwam er niet meer van op de late avond. Van der Staaij verdedigde zijn „klassieke christelijke waarden” ruim twintig minuten lang vol overtuiging en soms met de vuisten gebald tegen minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatiezaken, D66) en evenzeer tegen een scherpe Eva Jinek.

De Nashville-verklaring was geen anti-homomanifest en „geen lesbrief voor groep acht”, zei hij. De tekst was wat massief en zelf zou de politicus Van der Staaij het anders formuleren – maar toch hoopte hij op dialoog. Van Engelshoven begreep niet waarom hij zich dan achter zo’n kwetsende en polariserende verklaring schaarde: „U heeft dat toch niet nodig?” Voorlopig zit de Nashville-keutel het gesprek in de weg.