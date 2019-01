Consumentenprijzen nemen met 1,9 procent toe, hoogste stijging in jaren

Consumenten waren in het afgelopen jaar gemiddeld 1,9 procent meer geld kwijt aan goederen en diensten dan in 2017. Het is de sterkste toename sinds 2013, toen onder meer het hoge btw-tarief werd verhoogd van 19 naar 21 procent. De gemiddelde prijsstijging is vooral een gevolg van gestegen prijzen voor gas en elektriciteit, maar ook de kosten van vervoer stegen relatief sterk.

Elektriciteit was in 2018 gemiddeld 15,7 procent duurder dan het jaar ervoor. Gas kostte 7,5 procent meer. Zowel de prijzen voor het gas en de elektriciteit zelf als de heffingen die erover betaald moeten worden vielen aanzienlijk hoger uit, blijkt uit de cijfers. Andere stijgers waren onder meer aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen en de categorie spellen, speelgoed en hobby’s.

Er werden ook producten en diensten goedkoper, waaronder foto- en filmapparatuur en groot gereedschap. De sterkste daling was te zien bij de mobiele telefoondiensten. Die kostten in 2018 14,5 procent minder dan in 2017. Mobiele telefoons zelf werden 7,7 procent minder duur.

De stijging van de consumentenprijzen was afgelopen jaar lager dan de stijging van de cao-lonen. Veel werkenden houden gemiddeld onderaan de streep dus alsnog meer over. Vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie stegen de Nederlandse prijzen 0,1 procentpunt minder dan gemiddeld.