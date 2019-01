Burgemeester Groningen gaf Vindicat waarschuwing na geweld

Burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) van Groningen heeft studentencorps Vindicat in de zomer van 2018 een bestuurlijke waarschuwing gegeven. Dat bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving van de Groningse nieuwssite Sikkom.nl. Het is voor het eerst dat in Groningen een studentenvereniging een dergelijke waarschuwing krijgt. Tot nu toe was dat enkel bij horecagelegenheden gedaan.

Tijdens Buitenspelen, een festival dat door Vindicat wordt georganiseerd, vond in mei vorig jaar “een ernstig geweldsincident” plaats. Volgens Sikkom brak een student daarbij een arm. De vereniging weigerde vervolgens de naam van een betrokkene bij het incident te delen met de politie, zo blijkt uit een brief die Den Oudsten een maand later aan Vindicat schreef. Om de privacy van leden te beschermen, was het argument van de vereniging.

Door die informatie niet te delen, frustreerde Vindicat het politieonderzoek en dat rekent Den Oudsten de vereniging aan. Nog zo’n incident en de burgemeester dreigt met maatregelen, schrijft hij volgens de stukken die Sikkom in handen heeft.

Kritisch

De bestuurlijke waarschuwing die de vereniging kreeg, is de eerste stap in het handhavingsprotocol dat de gemeente hanteert. Dat betekent, zo zegt de woordvoerder van de burgemeester, dat Den Oudsten de gang van zaken bij Vindicat “kritisch” volgt. Hij ontkent dat de burgemeester uit is op sluiting van de sociëteit van Vindicat. Die indruk werd eerder door Sikkom wel gewekt. Uiteindelijk kunnen deze waarschuwingen consequenties hebben voor de exploitatievergunning van Vindicat.

Lees ook: Bij de Leidse studentenvereniging Minerva heerst een “verstikkende cultuur”, bleek uit een intern onderzoek in september vorig jaar: Bij Minerva halen de tijden de mores in.

Het dreigement over de exploitatievergunning is hard aangekomen bij Vindicat. “U begrijpt dat het intrekken van de exploitatievergunning vergaande gevolgen heeft voor de leden en mogelijk het voortbestaan van Vindicat”, schreef het bestuur aan de burgemeester. Aan NRC laat de vereniging schriftelijk weten “serieus” om te gaan met de waarschuwing, die door het bestuur wordt gezien als “extra aansporing om het tempo tot cultuurverandering te versnellen”.

Vindicat kwam de afgelopen jaren regelmatig negatief in het nieuws na mishandelingen bij de vereniging. In de zomer van 2016 liep een aspirant-lid hersenletsel op toen een lid tijdens de ontgroening op zijn hoofd was gaan staan. Wouter B. kreeg daar in november vorig jaar een geldboete van 1.000 euro voor.

Status

In mei 2018 bleek dat de mishandeling van een lid, die zou zijn geschopt, geslagen en gestompt, niet gemeld was bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), terwijl de gedragscode die de universiteit erop nahoudt dat wel voorschrijft. Het slachtoffer van die mishandeling liep een hersenschudding op.

De RUG trok in oktober daarop de accreditatie van de universiteit, in ieder geval voor dit studiejaar. Dat was nog niet eerder gebeurd in Nederland. Vindicatters zijn door dat besluit tot en met ten minste 1 september aanstaande niet welkom op officiële gelegenheden van de universiteit, terwijl het bestuur zijn recht op bestuursbeurzen verloor. Die werden sinds september 2017 ook al niet meer uitbetaald.