Arrestatie na dreigfilmpje Mondial College Nijmegen

Een filmpje, geplaatst op Instagram, heeft gisteravond voor onrust gezorgd bij scholieren en medewerkers van het Mondial College in Nijmegen. In het filmpje wordt een automatisch wapen, waarschijnlijk een AK-47, getoond en doorgeladen. Daarbij staat de tekst “Ga morgen niet naar het Mondial College”. Het gezicht van de man die het wapen doorlaadt, is niet zichtbaar.

Nadat de video online werd gezet, startte de politie een onderzoek. Later werd gemeld dat er geen sprake was van een daadwerkelijke dreiging. Op het Instagram-account waar het filmpje verscheen werd dat eveneens benadrukt: er verscheen een foto met de tekst “Boys en Girls deze video is oud en fake ik heb dit van een ander account gevonden en geplaatst jullie hebben geen stress en mijn excuses dat het zo uitgelopen is”.

De Nijmeegse politie heeft inmiddels een man aangehouden. Rector Gert-Jan Jansen van het Mondial College meldde volgens persbureau ANP dat de lessen vandaag gewoon doorgaan, ondanks de onrust. „De politie heeft op basis van de nu beschikbare informatie geadviseerd morgen (dinsdag) de school open te houden. Wij staan in nauw contact met de politie en zullen u informeren als er nieuwe informatie beschikbaar is.”