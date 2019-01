Apple en Samsung samen in televisie

De Consumer Electronics Show, de grote gadgetbeurs in Las Vegas, is deze week begonnen met een onverwachte samenwerking. Concurrenten Samsung en Apple gaan samenwerken in televisies. Nieuwe toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant worden vanaf komend voorjaar voorzien van het videoaanbod van Apple iTunes, maakte Samsung in Las Vegas bekend.

Voor Apple is het ongebruikelijk om software te ontwikkelen voor andere fabrikanten. Apple is met een jaaromzet van 265 miljard dollar (232 miljard euro) de grootste hardwarefabrikant ter wereld, en de eigen apps zijn voornamelijk bedoeld om de verkoop van iPhones, iPads en Mac-computers te stimuleren. Het Apple-universum is hermetisch gesloten, maar voor tv gelden andere wetten: daar is Samsung marktleider en komt Apple net kijken.

De coalitie met Samsung lijkt voor Apple een eerste, voorzichtige stap om reacties van consumenten te peilen. Via iTunes kunnen eigenaren van een Samsung-tv straks bij Apple films huren of kopen. Verhuur is beduidend minder populair dan ‘vaste’ videoabonnementen zoals Netflix, Amazon en Videoland die bieden. Apple ontwikkelt zelf ook een videodienst – zoals het ook een eigen muziekdienst heeft – en steekt miljarden in originele tv-programmering.

Stap twee kan toegang tot de toekomstige abonnementsdienst zijn. Op de overvolle Amerikaanse tv-markt – ook Sony, YouTube en Hulu hebben videodiensten – wordt het extra druk, want Disney wil eind dit jaar beginnen met nog een Netflix-achtig aanbod: Disney+.

Wil Apples videodienst kunnen opboksen tegen zoveel concurrenten dan moeten de programma’s makkelijk toegankelijk zijn op het grote scherm – ook als je geen Apple-apparaat hebt. Een samenwerking met de grootste tv-verkoper de wereld ligt dan voor de hand.

Apple kwetsbaar

Deze aankondiging past in de nieuwe Apple-strategie om meer te verdienen met diensten. Het bedrijf is erg afhankelijk van de iPhone, goed voor tweederde van de omzet.

De groei is uit die markt en dat maakt Apple kwetsbaar. Vorige week gaf het bedrijf voor het eerst in jaren een omzetwaarschuwing omdat de verkoop van iPhones in het lopende kwartaal tegenvalt. De inkomsten zouden op 85 miljard dollar uitkomen, bijna 10 procent lager dan begroot. Consumenten zijn de recente prijsverhogingen van de toestellen beu en upgradevermoeidheid slaat toe.

Met de Samsung-deal beperkt Apple de afzetmarkt voor zijn eigen settopbox, de Apple TV. Dat is echter geen belangrijke inkomstenbron en het apparaat is duur in vergelijking met concurrenten. In het verleden overwoog Apple nog een eigen televisie te ontwikkelen, maar die pogingen werden gestaakt.

Oprolbaar tv-scherm

De beurs in Las vegas duurt nog tot en met vrijdag. Ook andere tv-fabrikanten kondigden er nieuwe modellen aan. Veel aandacht gaat uit naar voor 8K-tv’s, televisies met zeer hoge resolutie – met name handig voor grote beeldformaten. Maar de blikvanger is een oprolbaar tv-scherm van LG. Na het tv-kijken verdwijnt het 65 inch-beeldscherm in een klein kastje.

De Chinese elektronicafabrikant Huawei is, ondanks het handelsconflict tussen China en de VS, vertegenwoordigd op Consumer Electronics Show. Het bedrijf toont echter alleen laptops en smartwatches – geen telefoons of andere communicatieproducten die onderwerp zijn van de felle discussie over technologie tussen de twee economische grootmachten.