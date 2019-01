Al vijf doden in Oostenrijk door zware sneeuwval

De afgelopen dagen heeft het hevig gesneeuwd in gebieden in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Autoriteiten in Oostenrijk lieten maandag weten dat er al vijf doden zijn gevallen door lawines. In het land is dan ook het hoogste alarmniveau voor lawines afgegeven.

Twee Duitse skiërs, twee wandelaars en een Sloveense toerist kwamen om door lawines in verschillende delen van Oostenrijk, terwijl twee andere wandelaars nog vermist worden. Eerder kwam in Zuid-Duitsland een 20-jarige vrouw om toen ze werd bedolven door een lawine.

Op sommige plekken is tot wel twee meter sneeuw gevallen de afgelopen dagen. Wintersporttoeristen zijn gestrand, verkeersaders zijn dichtgeslibd en vluchten zijn geannuleerd. De aankomende dagen wordt er nog zeker een meter sneeuw verwacht. De ANWB adviseert toeristen voorlopig niet terug te rijden, vanwege het slechte weer en de chaos op de wegen.