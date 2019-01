AfD-politicus zwaargewond na molestatie

Een parlementariër van de AfD is maandagavond in de Duitse stad Bremen op straat aangevallen, geslagen met een houten lat en daarbij zwaargewond geraakt. De politie gaat ervan uit dat de mishandeling van de 66-jarige Frank Magnitz een politieke achtergrond heeft.

De anti-immigratiepartij AfD is vaker het doelwit van geweld, maar dat is meestal gericht tegen kantoren, auto’s van politici of andere materiële zaken. Donderdagavond ontplofte bij het AfD-kantoor in de plaats Döbeln, in Saksen, een zwaar explosief. Er was alleen materiële schade.

Hoe ernstig de aanvallers in Bremen Magnitz verwond hebben, toont de AfD-afdeling Bremen op haar Facebook-pagina in alle gruwelijkheid. Bij een foto van de bebloede politicus in een ziekenhuisbed, met een gapend gat in zijn voorhoofd en gesloten ogen, schrijft de partij dat Magnitz terugkwam van een nieuwjaarsreceptie van de krant Weser-Kurier toen hij in het centrum van de stad door drie gemaskerde mannen werd aangevallen. De foto werd door veel AfD-politici gedeeld op sociale media.

De drie mannen zouden Magnitz bewusteloos hebben geslagen en nog tegen zijn hoofd hebben geschopt terwijl hij op de grond lag. Slechts aan het ingrijpen van een bouwvakker is het te danken dat Magnitz het heeft overleefd, aldus de partij. Bij monde van haar woordvoerder heeft bondskanselier Merkel de aanval scherp veroordeeld.

‘Half-dood geslagen’

Hoe het met de man gaat was dinsdag niet meteen bekend. Volgens AfD-co-voorzitter Jörg Meuthen was Magnitz „half-dood geslagen”.

De politie roept getuigen op zich te melden, in de hoop de daders te kunnen vinden. De Bremense politiek en binnenlandse veiligheidsdienst onderzoeken de zaak.

Behalve Bondsdaglid is Magnitz ook leider van de AfD-afdeling Bremen. Hij is AfD-lid sinds 2013, het jaar van oprichting. „We zullen de komende dagen de reacties van politici van andere partijen goed in de gaten houden”, schrijft de AfD Bremen op Facebook. Bitter schrijft de auteur van het bericht, zonder ervoor bewijs te leveren, dat „niet alleen Die Linke, maar ook de SPD en de Groenen de antifa en hun aanvallen” steunen. „Is dit wat de andere politieke krachten willen. Is dit hun idee van democratie? Vandaag is een zwarte dag voor de democratie in Duitsland.”

Politici van alle partijen hebben de aanval veroordeeld. „Geweld mag nooit middel van politieke confrontatie zijn”, reageerde minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD), „ongeacht tegen wie, of wat de motieven zijn. Er bestaat geen rechtvaardiging voor.” Dietmar Bartsch, van Die Linke twitterde dat „voor zo’n misdaad geen rechtvaardiging bestaat’’.

Cem Özdemir van de Groenen twitterde dat hij hoopt dat de dader of daders snel gepakt en veroordeeld worden. „Ook tegenover de AfD bestaat er geen enkele rechtvaardiging voor geweld. Wie haat met haat bestrijdt, laat uiteindelijk altijd de haat winnen.”

Hij voegde er wel een uithaal naar de AfD aan toe, door te suggereren dat politici van die partij nazi’s zijn: „#nazisraus, maar met de methodes van onze rechtsstaat!”