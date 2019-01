Advocaat krakers ADM-terrein wraakt rechter in kort geding

Het kort geding tussen de Nederlandse staat en de inwoners van het gekraakte ADM-terrein ligt stil, omdat de advocaat van de krakers dinsdag de voorzieningenrechter heeft gewraakt. De wrakingskamer doet uiterlijk vrijdag uitspraak. Daarna gaat de inhoudelijke behandeling verder.

De inwoners van het ADM-terrein, een bedrijfsterrein in Amsterdam dat 21 jaar gekraakt was, wilden met een gang naar de rechter de ontruiming van maandag ongedaan maken. De weggestuurde bewoners eisten ook dat ze mochten blijven totdat de VN-mensenrechtencommissie het onderzoek naar de toekomstige woonlocatie heeft afgehandeld.

Voor die tijd ontruimen is een schending van internationale verdragen, motiveerde de advocaat van de krakers het wrakingsverzoek ter zitting. Volgens de bewoners, die afgelopen zondag een verklaring deelden, is de gemeente niet blij “met het feit dat we de bescherming van de VN gevraagd en gekregen hebben”.

‘Verzoek serieus nemen’

De gemeente Amsterdam gaf in een brief aan bewoners in december al aan “het verzoek serieus te nemen”. Het VN-comité heeft de Nederlandse Staat verzocht om meer informatie en om te bevestigen dat de nieuwe locatie, het ‘slibveld’ in Amsterdam-Noord, aan internationale voorwaarden voldoet. De gemeente Amsterdam schreef in de brief dat volgens hen aan die voorwaarden voldaan is, wat ook doorgegeven is aan het comité.

De advocaat beweerde ter zitting ook dat er nog krakers op het terrein aanwezig zijn. De politie en gemeente kunnen dat bevestigen noch ontkennen. De eigenaar van het terrein trof deze dinsdag wel nog een inwoonster in een bootje aan, meldt persbureau ANP. Bij de ontruiming werden maandag elf mensen opgepakt. Acht van hen zijn weer vrijgelaten. De andere drie zitten nog vast omdat zij hun identiteit niet willen prijsgeven.

Raad van State

De gemeente wijst in de brief naar de bewoners ook naar de uitspraak van de Raad van State, “die niet genegeerd kan worden”. De hoogste bestuursrechter oordeelde vorig jaar dat de krakers het terrein voor Kerst moesten verlaten. Toen daar geen gehoor aan gegeven werd, ging de gemeente over tot ontruiming.

Het ADM-terrein werd de laatste tijd bewoond door zo’n 130 mensen. De eigenaar van de grond had een huurder gevonden, waardoor een einde kwam aan de kraak. Volgens de eigenaar, Chidda Vastgoed, ligt er voor tonnen aan afval op het terrein. Het bedrijf wil de gemeente Amsterdam aansprakelijk stellen voor de opruimkosten, meldt ANP. De gemeente is in gesprek met het vastgoedbedrijf.

De gemeente heeft “de nodige voorzieningen gecreëerd op de nieuwe locatie”. Zo zijn er op de slibvelden voorzieningen als water, elektra en sanitair aangelegd. Sommige inwoners van het ADM-terrein zijn al verhuisd naar het nieuwe terrein.