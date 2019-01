Waarom Will Smith uit een helikopter springt

Will Smith, succesvol rapper, wereldberoemd filmster en belangrijk filmproducent, doet sinds één jaar zijn uiterste best om een YouTube-ster te worden. Hij klimt voor zijn vlogs boven op bruggen en springt uit helikopters, maar neemt de camera net zo makkelijk mee naar huis voor de meer persoonlijke items met zijn vrouw en kinderen.

Dit alles met het beoogde resultaat. In twaalf maanden tijd wist Smiths persoonlijke kanaal 4,2 miljoen abonnees te generen. Zijn best bekeken video, The Jump, haalde binnen één week 17 miljoen views. Cijfers die niets zijn in vergelijking met YouTube’s ‘echte sterren’, de zogenaamde creators (de populairste, Zweed ‘PewDiePie’ heeft 76 miljoen abonnees), maar veel in vergelijking met andere vloggende Hollywoodsterren (Dwayne ‘The Rock’ Johnson heeft er 3,1 miljoen).

Dat Smith, met zijn natuurlijke charme en voorliefde voor grappen en grollen, het goed doet als vlogger op YouTube is niet verrassend. Dat hij vlogt weer wel. Want groot worden op YouTube was lange tijd een manier om Hollywood juist binnen te komen (zie: Justin Bieber). Waarom wil iemand die groot is in Hollywood YouTube-ster worden? Natuurlijk zit er geld in het medium. Kijk maar naar de 7-jarige Ryan die speelgoed uitpakt terwijl zijn ouders hem filmen en 22 miljoen dollar per jaar verdient. Al kreeg Smith vorig jaar een vergelijkbaar bedrag voor zijn (geflopte) Netflix-film Bright. En op zijn IMDb staan zeven evenzogrote films aangekondigd voor de komende jaren, waaronder Bright 2 en Alladin. Als geld niet Smiths voornaamste drijfveer is, wat dan wel? Creativiteit, aldus Smith.

In een van zijn eerste video’s op het platform legde hij uit dat YouTube hem de mogelijkheid geeft om ideeën uit te voeren die voorheen opdroogden nog voordat ze tot uiting hadden kunnen komen. „Dit is een enorme creatieve explosie voor me.”

Geen tv meer nodig

Dit kwam eind september tot een hoogtepunt toen hij, op zijn 50ste verjaardag, aan een bungeekoord uit een helikopter sprong boven de Grand Canyon. De sprong werd live uitgezonden op zijn kanaal en door miljoenen mensen gevolgd.

Het zenuwslopende proces dat acht minuten duurde van opstijgen tot landen, werd aanschouwd door Smiths vrouw Jada, zijn kinderen Willow, Jaden en Trey en zijn ex-vrouw Sheree en live van commentaar voorzien door Smiths oud The Fresh Prince of Bel-Air-collega Alfonso Ribeiro (Carlton Banks). Het was het soort evenement dat voorheen zou worden uitgezonden op een Amerikaans televisienetwerk tijdens een talkshow als die van Ellen DeGeneres. Maar dankzij YouTube heeft Smith geen netwerken meer nodig om zijn ideeën tot uitvoering te brengen.

Smiths succes komt ook YouTube goed uit. Want het videokanaal worstelt met de content creators die regelmatig iets plaatsen dat in de categorie problematisch valt. Zo promootte PewDiePie onlangs opnieuw een kanaal dat antisemitische content plaatst. Iemand als Smith, met zijn decennialange ervaring in Hollywood en uitgebreide mediatraining, zal niet snel de fout in gaan. Vandaar dat de acteur de Rewind van 2018 – een terugblik op de beste momenten van het videoplatform – mocht openen terwijl een aantal van YouTube’s grootste content creators niet werden uitgenodigd.