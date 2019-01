Vuurwerk naar Ajaxkeeper was voor sfeer

De politierechter die de middagzittingen bij de rechtbank in Utrecht doet, laat zich voor deze specifieke zaak vervangen. Hij was op 23 december zelf bij de voetbalwedstrijd FC Utrecht-Ajax aanwezig toen er vuurwerk naar Ajax-doelman André Onana werd gegooid. Als supporter van één van de teams is hij minder geschikt om te oordelen over de vuurwerkgooier, een Utrecht-aanhanger.

Ajax-keeper Onana deed er achteraf luchtig over. Hij had er niets aan overgehouden. Maar op de camerabeelden is te zien hoezeer hij schrok toen enkele meters naast hem het vuurwerk ontplofte. Hij liep toevallig net die kant uit. Dat hij gehoorschade had kunnen oplopen, ligt voor de hand, zegt de officier van justitie, maar ook letsel aan armen of benen was mogelijk geweest.

De man die het vuurwerk gooide, kon na de ontploffing worden aangehouden in het supportershome, ondanks dat hij daar snel van jas wisselde met iemand anders.

Verdachte Serkan E. is 32 jaar oud en woont bij zijn ouders. Bij binnenkomst in de zaal trekt hij geroutineerd zijn capuchon een stukje omhoog over zijn achterhoofd. Zodat de mensen in de zaal zo min mogelijk van hem zien, maar de rechter genoeg.

Hij werkt fulltime, maar op een tijdelijk contract, als bezorger van witgoed: koelkasten en wasmachines. Hij heeft een dochtertje dat hij, zegt de rechter, in de weekenden mag zien. Op zijn strafblad staat onder meer een veroordeling voor brandstichting.

Hij heeft inderdaad het vuurwerk gegooid, bekent hij. Maar hij dacht dat het siervuurwerk was. Hij gooide het „om sfeer te maken” en het was nooit zijn bedoeling om Onana te raken. De politierechter merkt op dat Ajax net een tweede goal had gescoord toen het vuurwerk werd gegooid naar hun keeper. „Had het daar iets mee te maken?”

„Nee”, zegt de verdachte.

De officier denkt dat de verdachte „zijn frustratie afreageerde”.

Serkan zegt dat hij „heel erg schrok” toen het vuurwerk ontplofte en dat hij „van schrik” zijn jas uitdeed. Maar op fragmenten van de camerabeelden is iemand te zien die na de ontploffing woest brult en schreeuwt. „U ziet er niet schuldbewust of schrikachtig uit”, zegt de politierechter.

„Ik denk niet dat ik dat ben”, zegt Serkan.

„U bent door meerdere agenten van de beelden herkend.”

„Ik ben het niet.”

„Wilde u herkenning voorkomen door uw jas uit te doen?”

„Nou, ik wist dat ik niet weg zou komen, het hangt daar vol camera’s. Ik weet niet waarom ik dat deed. Er ging van alles door me heen.”

De officier van justitie heeft de verdachte een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd. En, als hij daarvoor niet veroordeeld kan worden, overtreding van het vuurwerkbesluit. Hij eist een taakstraf van 150 uur en een gevangenisstraf van 60 dagen waarvan 56 voorwaardelijk. Omdat hij na zijn aanhouding al vier dagen heeft vastgezeten, zou dat betekenen dat Serkan niet terug naar de gevangenis hoeft.

Maar kan bewezen worden dat de verdachte erop uit was de keeper letsel toe te brengen? Volgens zijn advocaat moeten daarvoor wel „erg veel hobbels genomen worden”. Het vuurwerk landde meters bij de keeper vandaan, links van het doel, terwijl Onana rechts stond. „Hij gooide het bewust waar de keeper op dat moment niet stond.”

De politierechter gelooft dat het niet de bedoeling van de verdachte was de keeper te verwonden. „Maar het is niet aan u te danken dat hij niet geraakt is. Je kunt niet weten dat het niet zo dicht bij hem terecht zou komen.” De verdachte heeft wat haar betreft „willens en wetens” de kans aanvaard dat Onana gewond zou raken. Daarom veroordeelt zij hem toch voor een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. „Dat kan ook gehoorschade zijn.” De „heel redelijke eis” van de officier neemt ze over. Voetbalbond KNVB beslist na deze zitting of hij een stadionverbod (tot 18 maanden) en een boete van (maximaal 450 euro) opgelegd krijgt.