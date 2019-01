VS en China positief over gesprekken

Tijdens de eerste dag van de handelsbesprekingen tussen China en de Verenigde Staten klonken volop optimistische geluiden. Daarbij was de Amerikaanse minister Wilbur Ross van Economische Zaken het meest concreet.

De besprekingen, die normaal gesproken twee dagen in beslag nemen, hebben als doel een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën van de wereld te voorkomen.

„Ik denk dat er een hele goede kans is dat we tot redelijke afspraken met China komen, waar China mee kan leven en waar wij mee kunnen leven”, zei Ross maandag in een interview met de Amerikaanse zender CNBC.

Volgens Ross zal het gemakkelijkst overeenstemming bereikt kunnen worden op het vlak van directe, concrete handel. Het zal volgens hem moeilijker worden om ook op het gebied van structurele hervormingen een vergelijk te treffen: denk aan afspraken over het eerbiedigen van intellectueel eigendom en toegang tot elkaars markten.

De besprekingen in Beijing zijn de eerste directe gesprekken tussen de twee landen nadat de presidenten Donald Trump en Xi Jinping in december tijdens de G20-top in Buenos Aires besloten tot een bestand van negentig dagen. Op zondag zei Trump nog dat de besprekingen goed zouden verlopen vanwege de zwakheid van de Chinese economie. Die zwakheid zou aanleiding voor Beijng zijn om een akkoord te sluiten.

Hacking

Trump besloot vorig jaar honderden miljarden dollars aan importtarieven te heffen op Chinese producten. Doel was om het land te dwingen op gebied van hacking, inbreuk op intellectueel eigendom en staatssubsidies een andere koers te laten varen. Als reactie kwam ook China met hoge tarieven op Amerikaanse producten.

Volgens woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken hebben beide landen afgesproken de problemen via „een positieve en constructieve” dialoog uit de wereld te helpen. „Van het begin af aan geloven wij dat de handelsspanningen voor beide landen én voor de wereldeconomie geen positief effect hebben”, zei Lu Kang.

Volgens hem doet de staat van de Chinese economie hierin niet ter zake. „We hebben veel vertrouwen in de sterke fundamenten van de Chinese economie op de lange termijn.”

Los van afspraken over de directe handel tussen beide landen en over intellectueel eigendom zullen de delegaties ook praten over de gelimiteerde toegang van Amerikaanse banken tot China. Een ander gevoelig punt is Huawei. Dit snelgroeiende telecombedrijf is in de VS uitgesloten van aanbestedingen door de overheid. Huawei wordt er door meerdere landen van verdacht voor de Chinese overheid te spioneren.