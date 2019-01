Vorig jaar minder aardbevingen Groningen dan in 2017

Groningen is vorig jaar minder vaak getroffen door aardbevingen dan in 2017. Dat meldt het KNMI maandag. Het aantal bevingen als gevolg van de gaswinning lag op 90. In 2017 waren dat er nog 123.

Ook de kracht van de bevingen is afgenomen. Vorig jaar vonden vijftien aardbevingen met een magnitude van minstens 1,5 plaats, in 2017 lag dit aantal op 18. De zwaarste beving van 2018 was in januari in Zeerijp. Die beving, met een magnitude van 3,4, was de zwaarste sinds 2012.

Vorig jaar maakte het kabinet bekend dat de gaswinning in Groningen “zo snel mogelijk” teruggeschroefd wordt, om het aardbevingsrisico zoveel mogelijk weg te nemen. Voor 2030 moet de gaswinning in Groningen zijn geheel zijn stopgezet. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes sprak destijds van “een keerpunt” in het gasdossier.

De aardbevingssaga is echter verre van over. In het aardbevingsgebied in Groningen moeten waarschijnlijk meer dan 11.000 beschadigde panden versterkt worden. Ook hebben ruim vijfduizend Groningers de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gedagvaard voor de immateriële schade en vermogensschade als gevolg van de aardbevingen.