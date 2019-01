Voormalige Defensieminister Israël Moshe Arens (93) overleden

De voormalige Israëlische minister van Defensie Moshe Arens is maandag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. Arens was een prominent lid van de Likud-partij en gold als de mentor van de huidige premier Benjamin Netanyahu.

Arens bekleedde de post van minister van Defensie drie keer: van 1983 tot en met 1984, van 1990 tot en met 1992 en in 1999. Tussen 1988 en 1990 was de liberaal bovendien minister van Buitenlandse Zaken. Arens zat bijna 25 jaar in het Israëlische parlement, de Knesset.

Ambassadeur

Begin jaren tachtig introduceerde Arens zijn beschermeling Netanyahu in de Israëlische politiek. Hij nam hem mee naar Washington toen hij daarheen werd uitgezonden als Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten. Later, in Arens’ tijd als minister van Defensie, was Netanyahu zijn rechterhand. In 1999 streden Arens en Netanyahu tegen elkaar om het leiderschap van Likud. Netanyahu won ruim en werd voor het eerst in zijn loopbaan premier.

Netanyahu zei maandagmorgen op Twitter dat hij “geen grotere patriot” kende dan Arens. “De enorme bijdrage van Moshe Arens aan onze mensen en ons land zal altijd worden herinnerd.”

Arens was van origine vliegtuigbouwkundige en stond in de jaren zestig aan het hoofd van de ontwikkeling van enkele Israëlische straaljagers. Na zijn pensionering deed Arens onderzoek naar de rol van een Joodse verzetsgroep bij de opstand in het getto van Warschau, in de Tweede Wereldoorlog. Waaraan hij is overleden, is nog onbekend.