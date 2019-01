Verandering in Saoedi-Arabië omvat ook foltering vrouwen

Een jaar van gedenkwaardige veranderingen. Zo kopte de Saudi Gazette op de eerste dag van 2019 een artikel over alle geweldige hervormingen en activiteiten die zich in Saoedi-Arabië onder aanvoering van de kroonprins voltrokken hebben en die de basis vormen van de geweldige dingen die nog gaan komen. Een losse greep: er wordt in razend tempo gebouwd aan een enorme amusementsstad, vrouwen mogen auto’s besturen en een paar stadions in, de eerste bioscopen zijn geopend en als u dat met eigen ogen wilt zien, kunt u binnenkort een e-visum krijgen.

Ja, zullen we? Ter zake. Een andere verandering, niet zo geweldig en dus niet door de Saudi Gazette vermeld, is dat ook vrouwenactivisten tegenwoordig als verraders en spionnen kunnen worden beschouwd en gevangengezet, en gefolterd. Amnesty International en Human Rights Watch kwamen in november met de eerste onthullingen. Ik kom er nu op terug omdat de Saoedische mensenrechtenorganisatie ALQST (die vanuit Londen bericht) donderdag verdere bijzonderheden gaf.

Amnesty en HRW noemden destijds geen namen, maar volgens ALQST gaat het om de prominente activistes die vanaf vorig jaar mei werden opgepakt, onder wie Aziza al-Yousef, Eman al-Nafjan, Loujain al-Hathloul en Samar Badawi. Allemaal keurige jonge en oudere dames die volstrekt geweldloos actievoerden voor afschaffing van het autorijverbod, maar ook van de mannelijke voogd, die van elke vrouw een tweederangsburger maakt.

In de gevangenis zijn ze geslagen en met stroomstoten bewerkt. Zeker één van de vrouwen is naakt gefotografeerd, zeker één is seksueel betast door vrouwelijke cipiers en zeker één is helemaal uitgekleed in aanwezigheid van mannelijke ondervragers en bespot: „Waar zijn je mensenrechtenbeschermers nu?” En: „Waar is je Heer nu om je te beschermen?”. Twee moesten elkaar kussen en toen ze weigerden werden ze gegeseld. Onder andere. Nota bene in het preutse Saoedi-Arabië, waar vrouwen zich helemaal in zwarte, lange kleding moeten verhullen, of ze willen of niet. (Of misschien juist in het preutse Saoedi-Arabië, wat denkt u?)

Belangrijk: zeker twee van hen zagen Saud al-Qahtani in de folterkamers, een naaste adviseur van de Saoedische kroonprins, die nu (officieel tenminste) in ongenade is in verband met de moord op de columnist Jamal Khashoggi. Verdere akelige informatie kunt u vinden bij alqst.org.

De Saoedische autoriteiten zeggen dat er niets van waar is, maar de vader van Loujain al-Hathloul heeft op Twitter impliciet bevestigd dat zijn dochter is gefolterd. Natuurlijk werd vervolgens zijn Twitteraccount gesloten: de Saoedische autoriteiten weten heel goed hoe ze internationale mediaorganisaties kunnen dwingen onwelgevallige uitingen te onderdrukken. Vraag maar aan Netflix, dat op Saoedisch bevel een aflevering van de comedyshow Patriot Act schrapte waarin de kroonprins wordt gekritiseerd. Weliswaar alleen voor kijkers in Saoedi-Arabië maar toch. Geestig effect: de aflevering werd extreem goed bekeken.

Ten slotte terug naar die geweldige veranderingen van de Saudi Gazette. Italiaanse vrouwen zijn woest omdat ze alleen in het gezelschap van een man het stadion in Jeddah in mogen waar op 16 januari Juventus en AC Milan om de Italiaanse supercup spelen. Autorijles is voor vrouwen iets van vijf keer zo duur als voor mannen. De nieuwe ministersploeg telt maar één vrouw, een onderminister. Alleen in de gevangenis wordt de vrouw kennelijk serieus genomen.

