Van der Staaij bevestigt steun voor omstreden Nashville-verklaring

SGP-leider Kees van der Staaij heeft maandag herhaald dat hij achter de zogeheten Nashville-verklaring staat. Van der Staaij zette dit weekend zijn handtekening onder het omstreden conservatief-christelijke pamflet, dat zich onder meer uitspreekt tegen mensen “met een homoseksuele of transgenderidentiteit”. Hij kreeg daar veel kritiek op.

Volgens Van der Staaij heeft zijn partij “er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit”. Hij wijst in een bericht op de SGP-site ook op een aanvulling bij de Nederlandse versie van de oorspronkelijke Amerikaanse verklaring:

“Daarin wordt terecht de grote verantwoordelijkheid benadrukt voor een zorgvuldige omgang met mensen die indringende vragen hebben bij hun seksuele gerichtheid en geslacht. Die noties vormen voor mij een essentiële aanvulling op de verklaring.”

Zondag werd duidelijk dat naast Van der Staaij honderden orthodox-protestantse predikanten de Nashville-verklaring hebben ondertekend. In het document staat ook dat het huwelijk volgens de christelijke leer alleen bedoeld is als “levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw”. Daarnaast veroordeelt de verklaring seks buiten het huwelijk.

De lijst met ondertekenaars is zondag van de site van de Nashville-verklaring verdwenen. De reden is de terugtrekking van verschillende ondertekenaars, meldt het Reformatorisch Dagblad. Het zou gaan om “een handjevol” afmelders, aldus een van de initiatiefnemers van de Nederlandse verklaring. “Omdat het wat lastig was om de hele lijst te checken, hebben we die er in allerijl afgehaald.”

Segers steunt pamflet niet

Niet alleen op sociale media maar ook in politiek Den Haag kregen de ondertekenaars veel kritiek. Van Tweede Kamerleden en ook van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66): “De Nederlandse versie van Nashville-verklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan”, twitterde zij.

Gert-Jan Segers, voorman van regeringspartij ChristenUnie, steunt het pamflet niet. “Ik ben bang dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze verklaring”, schreef Segers maandag op Facebook. “Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do’s en don’ts, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem.”

Ook de Vrije Universiteit nam maandag afstand van de Nashville-verklaring. Vier medewerkers van de Amsterdamse onderwijsinstelling steunen het document. “Op de VU voeren we graag een academisch debat over de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nashville-verklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven”, schrijft VU-voorzitter Mirjam van Praag op Twitter.