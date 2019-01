Thuiskok. Japan

De eerste keer dat ik in Japan was, zo’n tien jaar geleden, begon de reis in het landelijke Kyoto. De zomerse sfeer was broeierig, de hitte allesverzengend, het geluid van de cicades oorverdovend. Het was betoverend. Ik proefde er voor het eerst mochi, ontdekte er de bento-boxen in de shinkansen en at er de lekkerste sushi. Na Kyoto vertrokken we naar Tokio en daar werd ik, in de taxi van het station naar ons hotel, goed verliefd. Tokio bruist, sprankelt, schittert en spartelt van het leven en de levenslust. Het is een fantastische metropool waar letterlijk alles is maar waar de mensen nog een dorpsmentaliteit hebben.

Die schijnbare tegenstrijdigheid komt terug in de enorm diverse culinaire cultuur van het land. Je vindt er de lekkerste snacks en het meest verfijnde eten oogstrelend opgediend. De kunst van het culinaire genot wordt er als nergens anders gevierd. Eten is overal: op straat, in minicafés met plek voor slechts een paar gasten, in de overweldigende voedselafdelingen van de warenhuizen, in onvindbare tentjes met traditionele gerechten en in net zo onvindbare toprestaurants met de meest exquise kaiseki of sushi.

Alleen al vanwege het eten zou ik dolgraag in Tokio willen wonen, maar het is zo ver van mijn dierbaren hier. Dus hou ik het bij af en toe een reis, Japanse restaurants hier en een sporadische poging de Japanse keuken thuis na te maken.

Meestal weet ik al snel welke recepten ik met u wil delen uit een boek, maar Basisboek Japan van Aya Nishimura maakte het me moeilijk, omdat ik de Japanse keuken zoals ik die heb leren kennen zo bijzonder vind, dat ik het recht wilde doen. Maar ook omdat het echt een basisboek is met smakelijke gerechten die op zichzelf niet altijd voldoende zullen zijn voor een vol maagje na een dag hard werken, maar samengesteld een keizerlijk maal vormen.

U vindt er natuurlijk recepten voor sushi en tempura en belangrijke basisrecepten zoals Japanse rijst en mentsuyu, en klassiekers als koude udon, zelfgemaakte sesamtofu en zalm met theebouillon. De foto’s stralen het strakke, verfijnde, minimalistische en ook breekbare uit van de gerechten. Met een paar ogenschijnlijk eenvoudige ingrediënten iets verbluffends maken, dat is misschien wel de kern van de Japanse keuken. Schoonheid in eenvoud.