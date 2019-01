‘Seksueel misbruik atletiektrainer tweemaal gemeld bij politie’

Er is sinds 2000 tweemaal melding gemaakt van het seksueel misbruik van de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M., die 35 jaar lang minderjarige sporters misbruikte en intimideerde. Dat schrijft De Telegraaf maandag op gezag van twee personen, die in respectievelijk 2000 en 2009 hun verhaal deden bij de politie.

Een vrouw meldde zich in 2000 bij de politie, waar ze twee uur met een zedenrechercheur sprak. Ze wilde aangifte doen van ernstig seksueel misbruik, maar hield het uiteindelijk bij een melding toen zij hoorde wat de consequenties van een aangifte zouden zijn. Tegenover De Telegraaf verklaart zij:

“Ik stond er destijds alleen voor, weet u. En als er later nog een melding zou komen, zou ik alsnog aangifte doen. Maar mijn melding is bij de politie helaas kwijtgeraakt”.

De vader van een ander slachtoffer meldde zich negen jaar later bij de politie in Hoogvliet, vlak bij Rotterdam. Ook hij zag af van een aangifte toen hij hoorde wat de gevolgen hiervan zouden zijn.

Onderzoek loopt nog

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam meldde zondag tegenover NRC dat nog wordt onderzocht of in het verleden signalen of meldingen zijn binnengekomen over M. “Dat kost tijd, omdat het gaat om een periode van tientallen jaren in meerdere gebieden”, aldus de zegsman. “Vooralsnog lijkt het er echter op dat er geen aangifte is gedaan.”

Omdat er voor zover bekend geen aangifte tegen M. is gedaan, loopt de man op vrije voeten. Hij werd afgelopen zomer voor het leven geroyeerd als trainer door de Atletiekunie. Hij is echter nooit strafrechtelijk veroordeeld, waardoor hij gewoon een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan krijgen en buiten de atletiekwereld aan de slag kan.

Zwangerschappen

Jerry M. misbruikte zeker negen meisjes over een periode van 35 jaar bij drie atletiekverenigingen, vrijwel alle slachtoffers waren minderjarig. Twee van hen werden zwanger. Ook stelde hij de kinderen bloot aan dierenporno. M. maakte zich tevens schuldig aan seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag en aanranding.

In 2009 werd bij de Atletiekunie officieel melding gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen was M. trainer bij het Barendrechtse CAV Energie. De Atletiekunie stelde destijds nooit een onderzoek in. CAV Energie stuurde M. na ruim vijftien bij die club jaar toen wel weg. Na een nieuwe melding van onzedelijk gedrag in 2017 werd wel een onderzoek ingesteld, wat leidde tot het royement van M.