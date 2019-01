Rusland laat internationale dopingexperts toch toe

Het Russische antidopingagentschap Rusada gaat internationale experts alsnog toegang verlenen tot een laboratorium in Moskou. De internationale antidopingorganisatie WADA stuurt woensdag drie experts langs om de benodigde data op te halen. Eerder slaagde WADA er niet in om de testresultaten op te halen.

Het internationale antidopingagentschap besloot om het geschorste Rusada in september vorig jaar onder voorwaarden weer toe te laten. De Russische antidopingorganisatie werd in 2015 geschorst, toen uit onderzoek bleek dat het dopinggebruik onder Russische atleten grootschalig en systemisch was, vooral rond de winterspelen in Sotsji. Ook zou de Russische staat het middelenmisbruik faciliteren. Moskou ontkent de beschuldigingen. Atleten mochten door de schorsing niet onder Russische vlag deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang.

Het besluit van WADA om de schorsing in september op te heffen, leidde tot veel kritiek van nationale antidopingsagentschappen. Volgens vele was het nog te vroeg voor Rusland om terug te keren. WADA stelde als voorwaarde dat Rusland voor 31 december toegang moest geven tot laboratoriumdata en monsters, die opgeslagen liggen in Moskou. Die data heeft WADA nodig om bewijs te verzamelen tegen verdachte atleten en om anderen vrij te pleiten. WADA-voorzitter Craig Reedie schrijft: “Als deze missie slaagt in het verkrijgen van de gegevens, dan zal een lange impasse doorbroken worden en mogelijk tot actie in vele zaken leiden.”

Eerdere poging strandde

Een eerdere poging om die gegevens op te halen strandde half december. Volgens de Russische overheid had de door experts meegebrachte apparatuur niet de juiste certificaten. Op 31 december verstreek vervolgens de deadline.

Sindsdien staat het lidmaatschap van Rusada, een voorwaarde voor bijvoorbeeld deelname aan de Olympische Spelen, op losse schroeven. Reedie was na het missen van de deadline “bitter teleurgesteld” dat de benodigde gegevens niet binnen waren gekomen. Nu zegt hij: “Ons verdere handelen is gebaseerd op het missen van de deadline van 31 december en alle gevolgen die daaraan verbonden zijn.”

Het internationale dopingagentschap liet na het verstrijken van de deadline al weten de deur voor Rusland op een kier te houden: mochten de eerdere problemen opgelost worden, dan zou een team paraat staan om de data op te halen. Een groep van zestien nationale antidopingsagentschappen, waaronder de Nederlandse antidopingautoriteit, riep vorige week op Rusada onmiddellijk weer te schorsen. Zij vonden het onacceptabel dat Rusland zich niet hield aan de afspraken.

Travis Tygart, voorzitter van het Amerikaanse antidopingagentschap Usada, blijft sceptisch, meldt persbureau Reuters: “Het lijkt erop dat het kat- en muisspel tussen WADA en Rusland het vervolg heeft gekregen dat we jammer genoeg zijn gaan verwachten.” Op 14 en 15 januari buigt WADA zich over de mogelijke gevolgen voor Rusland.