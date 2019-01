Rechter Hooggerechtshof Venezuela vlucht naar VS

Een rechter uit het Venezolaanse Hooggerechtshof is gevlucht naar de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters zondagavond. Naar eigen zeggen is Christian Zerpa vertrokken uit protest tegen de herverkiezing van president Nicolás Maduro, wiens tweede termijn deze week begint. Volgens het Hof vlucht hij voor beschuldigingen van seksueel misbruik.

Zerpa zegt in een televisie-interview dat hij Venezuela verlaat om te laten zien dat hij de regering van Maduro afwijst. Volgens hem was “de verkiezing die Maduro zogenaamd won niet vrij en competitief”. Ook bekritiseert hij de macht die Maduro uitoefent over het Hof, dat hij een “verlengstuk van de uitvoerende macht” noemt.

De presidentsverkiezingen die Maduro vorig jaar won, werden geboycot door grote delen van de bevolking en internationaal gezien als onrechtmatig. Vrijdag riepen twaalf Latijns-Amerikaanse landen en Canada president Maduro op zich niet opnieuw te laten beëdigen, zodat het land zich kan herstellen.

Venezuela maakt een ongekende economische crisis door. Miljoenen inwoners zijn de afgelopen jaar het land ontvlucht vanwege chronisch voedseltekorten en torenhoge inflatie. In juli schrapte het land vijf nullen van de munteenheid, de bolivar, vanwege de hyperinflatie.

Beschuldigingen van seksueel misbruik

Het Hooggerechtshof bevestigt dat Zerpa is gevlucht, maar stelt dat het in november een onderzoek naar hem is begonnen vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik door vrouwelijke collega’s. De top van het Hof zou geadviseerd hebben hem te ontslaan en het Hof verwees in zijn verklaring dan ook naar Zerpa als “een voormalig rechter”.

Zerpa was lange tijd een trouwe bondgenoot van Maduro. Hij steunde samen met zijn collega’s de Socialistische Partij van Maduro in alle grote rechtszaken die ze voerde sinds de verkiezingswinst van Maduro in 2013. Ook schreef Zerpa in 2016 een uitspraak van het Hof die de wettelijke grondslag vormde voor het wegnemen van de meeste bevoegdheden van het Congres, nadat de Socialistische Partij daar de meerderheid had verloren.

Zerpa zou niet meteen na de herverkiezing van Maduro in mei 2018 zijn kritiek hebben geuit zodat hij ervoor kon zorgen dat hij en zijn familie veilig naar de VS konden vluchten.