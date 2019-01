Plots liet deze Japanner zijn wereldklasse zien op de schans

Tot in februari 2018 een video van hem viraal ging, leefde Ryoyu Kobayashi in anonimiteit. In deze dertig seconden durende video zag de wereld voor het eerst hoe ver de Japanse schansspringer kon springen. Te ver zelfs. Geholpen door de wind nam hij te veel snelheid. De heuvel in Sapporo, een noordelijk gelegen stad in Japan, was tijdens de Hokkaido Cup te kort voor zijn sprong.

Kobayashi moest zijn sprong beëindigen – met zijn handen roeiend in de lucht – en landde na 150 meter. Een heuvelrecord. Hij landde op zijn ski’s, maar eindigde wel met het hoofd in de sneeuw, en de sprong was niet geldig. Zelf bleef hij wonderbaarlijk genoeg ongedeerd.

Bekijk hier de beelden van die sprong in Sapporo in 2018:



Kobayashi (22) begon met skiën op zijn vijfde. Zijn wintersportcarrière begon in de noordse combinatie, een combinatie van schansspringen en langlaufen. Dankzij zijn vader maakte hij de overstap naar schansspringen. Dat kon ook niet anders, met drie broers en zussen die dat ook doen. Junshiro Kobayashi, zijn vijf jaar oudere broer, maakt sinds 2011 al onderdeel uit van het hoogste niveau.

Zondag werd de Japanner de derde schansspringer die alle wedstrijden van de befaamde Vierschansentournee won, die toe was aan zijn 67ste editie. Het leidde niet tot verbazing. Althans, niet meer. De Japanner werd altijd al gezien als talent. Maar wie dit succes voorafgaand aan het seizoen had voorspeld, werd voor gek verklaard.

Ryoyu debuteerde in 2016 als 19-jarige in de wereldbeker. In de skiwereld stond hij meer bekend als hobby-dj en autoliefhebber, dan om zijn prestaties. Hij nam in zijn eerste drie seizoenen deel aan 38 individuele wedstrijden, en eindigde tweemaal bij de beste tien: als zesde en zevende. De tiende plaats tijdens de Olympische Winterspelen in Pyeongchang afgelopen jaar was zijn magere hoogtepunt.

Het huidige seizoen is nog geen twee maanden oud, of Kobayashi kan niet meer over straat zonder handtekeningen uit te delen. In zijn woonplaats Hachimantai wordt hij als een held ontvangen. Hij deed sinds november mee aan elf wereldbekerwedstrijden: acht keer werd hij eerste en tweemaal derde. De laatste vier wedstrijden leverden hem de zege in de Vierschansentournee op. De Japanner doorbreekt de Europese hegemonie in de sport.

„Je wist dat hij op een dag zijn potentie zou realiseren”, zei Werner Schuster, bondscoach van de Duitse schansspringers, eerder deze maand tegen het Franse persbureau AFP. Het talent had hij altijd al in zich, maar hij haalde niet het maximale uit zichzelf.

Ryoyu Kobayashi tijdens de Vierschansentournee. Foto Christof Stache/AFP

‘Een ietwat gekke Japanner’

„Toen hij zich realiseerde dat hij meer moest doen dan alleen in zijn Porsche rijden, werd hij goed”, zei zijn coach Janne Väätainen tegen AFP. Met moeite lukte het de Fin om Kobayashi om te toveren tot een atleet die volledig op zijn sport is gericht. De jaarwisseling maakte hij niet bewust mee. Op Oudejaarsavond lag hij al om tien uur in bed. De volgende dag werd hij eerste in het Duitse Garmisch-Partenkirchen.

„Mijn coach pusht me en ik probeer te doen wat hij me vertelt”, zo verklaart de Japanner zijn plotselinge succes in de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. „Ik train en luister gewoon naar mijn trainer zoals de andere springers.” Tegen het Duitse ZDF gaf hij toe dat het luisteren het verschil maakte. „Het was aan mij om meer te doen. Veel meer. Dat heb ik begrepen en aangepakt.”

Voorheen was nauwelijks iets over hem te lezen, inmiddels wordt hij aanbeden in de media. „Zijn sprongen zijn een gedicht, zo ziet schansspringen in de toekomst eruit”, zegt oud-schansspringer en huidig ARD-commentator Dieter Thoma erover. „Ik heb zelden iets beters gezien op de schansen”, zei de Duitse bondscoach Schuster afgelopen vrijdag na zijn sprong in Innsbruck. Volgens een analyse in Süddeutsche Zeitung vliegt hij ‘zo mooi en perfect door de lucht, alsof iemand hem met een joystick bedient’.

Ryoyu Kobayashi hier in actie tijdens de Vierschansentournee in Innsbruck, Oostenrijk. Foto Angelika Warmuth/EPA

Zelf blijft Kobayashi bescheiden. Zijn antwoorden bij interviews zijn kort – Engels spreekt hij niet – en hij is verbaasd over zijn eigen prestaties. Maar een doorsnee Japanner is hij niet. „Ik ben een neo-Japanner”, zei hij begin dit jaar. „Een ietwat gekke Japanner.” Hij doelde erop dat hij minder terughoudend is dan de gemiddelde Japanner. Zijn vreugde en trots toont hij graag nadat hij heeft gewonnen.

De vraag is waar het seizoen gaat eindigen voor Kobayashi. Na elf van de 28 wedstrijden gaat hij aan de leiding in de strijd om de wereldbeker. Zijn voorsprong op nummer twee Piotr Zyla uit Polen is met 427 punten riant.

En nu hij al acht keer bovenaan het podium heeft gestaan, lonkt het seizoensrecord. Dat staat op naam van Peter Prevc. De Sloveen won in het seizoen 2015-2016 vijftien van de 29 wedstrijden.

„Waarom zou ik dat niet kunnen doen?” Tot zover zijn bescheidenheid.