Man steekt zichzelf in brand in Turks consulaat Rotterdam

In het Turkse consulaat op de Rotterdamse Westblaak heeft een man zichzelf maandagmorgen in brand gestoken, bevestigt de politie. De man is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond plaats rond 09.00 uur. Er rukte een traumahelikoper uit.

De politie behandelt de zaak als poging tot zelfmoord en gaat niet inhoudelijk in op het incident. Het Turkse consulaat was niet bereikbaar voor commentaar.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of 113.nl