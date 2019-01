Luizenmoeder best bekeken in 2018

Groot en ongekend was het succes van comedyserie De Luizenmoeder in 2018. Dat blijkt niet alleen uit de snelle komst van een Vlaamse versie, die woensdag begint op de commerciële zender VTM, en een Duitse editie waaraan nu wordt gewerkt. Ook de jaarcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO) tonen dat onverwachte succes.

De Luizenmoeder (AvroTros, NPO 3) was het best bekeken programma van het afgelopen jaar, aldus de cijfers die SKO maandag publiceerde. Naar de aflevering van 4 februari 2018 – Laat ze maar glanzen over snuffelstagiair Bobby en de tienminutengesprekken met ouders – keken ruim 4,7 miljoen mensen. Van hen zagen 2,36 miljoen mensen de uitzending live; de rest keek ‘uitgesteld’, via de terugkijkdienst van de NPO. SKO telt het uitgesteld kijken mee tot en met een week na de datum van uitzending.

„Het aandeel mensen dat uitgesteld heeft gekeken naar De Luizenmoeder was circa 50 procent, wat enorm hoog is”, zegt een woordvoerder van SKO. Veel kijkers haakten pas later aan bij de hype. Bovendien werd de serie ook overdag bekeken op basisscholen.

173 minuten per dag

De SKO-jaarcijfers tonen al jaren dat het kijkgedrag in Nederland verandert. Lineair tv-kijken – op het vaste moment dat in de gids staat – neemt af. In 2018 keken Nederlanders 173 minuten per dag tv (2 uur en 53 minuten). Dat is 2,6 procent lager dan in 2017 (178 minuten).

De (breder gedefinieerde) ‘schermtijd’, de totale tijd die voor het televisiescherm werd doorgebracht, was 188 minuten per dag in 2018. Daarin zitten de tv-kijktijd (live en uitgesteld) en de tijd die werd besteed aan video-on-demand via het televisiescherm. SKO telt louter de on demand-kijktijd via de televisie, bijvoorbeeld naar Netflix op de smart-tv. Niet meegeteld is Netflix of Videoland kijken op pc, smartphone en tablet.

Wat de marktaandelen van de verschillende tv-zenders betreft blijft de publieke omroep nog steeds de belangrijkste zendergroep van Nederland. Het marktaandeel in de avond (18.00-24.00 uur) van de publieke omroep daalde licht van 34,9 naar 34,8 procent. RTL Nederland daalde ook, van 27,5 naar 24,7 procent. En ook Talpa TV/SBS had een lager marktaandeel: 18,1 procent (2017: 18,2 procent) – ondanks het succes van Veronica en Net5. Eind december zei John de Mol in Pauw dat hij nog twee of drie jaar nodig heeft om SBS 6 om te vormen tot een familiezender die tussen NPO 1 en RTL 4 moet staan.

Het belang van The Voice

De dominantie van de publieke omroep uit zich ook in de lijstjes met best bekeken tv-programma’s. In 2018 kende de top-25 van populairste programma’s 22 programma’s van NPO 1, twee uitzendingen op NPO 3 en een programma van RTL 4 (de kerstspecial van All you need is love). Zonder de veertien sportprogramma’s in de top-25 (WK voetbal, Olympische Winterspelen), komt het aantal RTL 4-programma’s op negen. Opmerkelijk: zeven van de negen zijn van The Voice (finales, blinde audities, Kids, Senior). Het toont het belang van The Voice voor RTL. En de aderlating die het zou zijn als het De Mol lukt de zangwedstrijden te verhuizen naar SBS 6, zoals hij aankondigde in dezelfde uitzending van Pauw.